Borgward wraca do Europy

Niewykluczone, że na polskim rynku pojawi się wkrótce nowy gracz. Do "powrotu" do Europy szykuje się właśnie niemiecka marka Borgward.

Zdjęcie Borgward BX7 /

Jak donosi brytyjski "Auto Express" producentowi udało się właśnie zakończyć proces europejskiej homologacji modelu BX7. To duży suv, który z początkiem roku trafić ma "do Niemiec i na rynki sąsiadujące". Producent homologował auto w wersji z kierownicą po lewej stronie, co oznacza, że przynajmniej w najbliższym czasie samochód nie trafi do Wielkiej Brytanii. Z myślą o Brytyjczykach producent zamierza jednak uzupełnić ofertę o mniejszy model BX5.

Borgward to niemiecka marka, której korzenie sięgają 1929 roku. Jej największym sprzedażowym hitem był produkowany w latach 1954-1962 model Isabela (wyprodukowano ponad 200 tys. egzemplarzy). W momencie swojego debiutu samochód uznawany był za najnowocześniejsze auto produkowane w Niemczech. Dwudrzwiowy sedan zasłynął m.in. czterocylindrowym, rzędowym, benzynowym silnikiem o pojemności 1,5 l (75 KM) z blokiem i głowicą wykonanymi ze stopów aluminium.

Producent od kilku lat próbuje powrócić na motoryzacyjną mapę świata. W 2015 roku reaktywowana przez wnuka założyciela firma zaprezentowała celujący w segment premium model BX7. W rzeczywistości auto w dużej mierze bazuje na chińskich suvach z portfolio marki Foton. Jednym z udziałowców Borgwarda jest też chiński koncern Chery.

Zdjęcie Borgward BX7 /

Niemiecka marka chce postawić na sprzedaż internetową. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić sporo gotówki przy tworzeniu nowej sieci sprzedaży. Firma może mieć jednak problem ze zbudowaniem nowej tożsamości - nawet w Niemczech niewiele osób pamięta samochody z logo Borgwarda.

Oferowany obecnie w Chinach Borgward BX7 mierzy 4715 mm długości, 1923 mm szerokości i 1690 mm wysokości. Rozstaw osi to 2760 mm. Gotowe do jazdy auto legitymuje się masą niespełna 1800 kg.

Zdjęcie Borgward BX7 /

Źródłem napędu najnowszej odmiany - Borgwarda BX7 TS - jest czterocylindrowy, benzynowy silnik o pojemności 2,0 l. Turbodoładowana jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa osiąga moc 224 KM i maksymalny moment obrotowy 300 Nm (w zakresie 1500-4500 obr./min). Moc przenoszona jest na koła obu osi za pośrednictwem automatycznej, sześciostopniowej skrzyni biegów. Auto rozpędza się do prędkości maksymalnej 208 km/h. Producent nie chwali się przyspieszeniem do 100 km/h.