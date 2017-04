Będzie kolejne nowe Volvo. Seria 20!

Po świetnym rynkowym przyjęciu nowego XC90 i sukcesie flagowego S90 Volvo nie zwalnia tempa. Szwedzcy konstruktorzy pracują już nad nową rodziną modelową - otwierającą cenniki serią 20.

Zdjęcie Volvo planuje ekspansę do nowych segmentów /

Plany uzupełnienia oferty o zupełnie nowy model - przy okazji jednego z wywiadów - zdradził prezes Volvo - Lex Kerssemakers. W rozmowie o nomenklaturze produktów przyznał, że w opracowaniu znajduje się "nowy model o globalnym charakterze" określany roboczo mianem serii 20.



Biorąc pod uwagę przejrzystą politykę nazewnictwa modeli szwedzkiej marki oznacza to, że w cennikach pojawić ma się nowy, bazowy pojazd pozycjonowany poniżej serii 40.

Chociaż szczegóły dotyczące założeń konstrukcyjnych okrywa tajemnica, wszystko wskazuje na to, że auto - przynajmniej w początkowym okresie - oferowane będzie wyłącznie jako hatchback. Kerssemakers przyznał, że jest mało prawdopodobne, by w ofercie pojawiło się też kombi. Podkreślił również, iż priorytetem są obecnie "modele masowe", co oznacza, że klienci nie powinni raczej liczyć na serię 20 w odmianach coupe czy kabrio.



Jest natomiast bardzo prawdopodobne, że - wzorem większych braci - w cennikach pojawi się jej uterenowiona odmiana - Volvo XC20. Niewykluczone, że - w trosce o chińskich klientów - firma zdecyduje się też na wprowadzenie do oferty małego sedana - S20.

Kerssemakers nie zdradził, kiedy spodziewać się można rynkowego debiutu nowej serii modelowej. Niewykluczone, że zbiegnie się to w czasie z premierą pierwszego elektrycznego modelu planowaną na 2019 rok.