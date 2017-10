​Skoda Karoq - już nią jeździmy

Niedługo w salonach Skody pojawi się zupełnie nowy model - kompaktowy SUV Karoq. My zaś już teraz sprawdzamy na ile jest on wart uwagi.

Zdjęcie Skoda Karoq /INTERIA.PL

Skoda Yeti była pierwszym SUVem czeskiego producenta i choć auto sprzedawało się całkiem nieźle, konieczne było zastąpienie go zauważalnie innym modelem. Trochę większym i z pewnością mniej "pudełkowatym".



Tak powstał Karoq - mierzący 438 cm, kompaktowy SUV o stylistyce mocno nawiązującej do większego Kodiaqa. Obiecuje on nie tylko bardziej przestronne wnętrze niż poprzednik, ale także znacznie nowocześniejsze. Mowa tu choćby o możliwości zastąpienia analogowych zegarów, wirtualnymi - po raz pierwszy w historii czeskiego producenta.



Skoda Karoq jawi się więc jako coś więcej, niż tylko następca Yeti i jako SUV naprawdę godzien uwagi. Czy taki jest też po bliższym poznaniu? To właśnie sprawdzamy podczas pierwszych jazd testowych tym modelem. O naszych wrażeniach przeczytacie już niebawem.



Zdjęcie Skoda Karoq / INTERIA.PL

