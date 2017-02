Seat Leon Cupra. Kompromis między emocjami a rozsądkiem

​Czy ktokolwiek oczekuje ekscytujących doznań podczas obsługi kosiarki do trawy? Wózka widłowego? Sokowirówki? Kosiarka ma kosić, wózek ułatwiać przemieszczanie ciężkich ładunków, a sokowirówka wyciskać sok. Inaczej jest w przypadku samochodów osobowych.

Zdjęcie Seat Leon Cupra /INTERIA.PL

Liczna grupa właścicieli aut chciałaby, by nie tylko spełniały one swoje funkcje użytkowe, ale również dostarczały przyjemności z samej jazdy. Niestety, niewiele osób może pozwolić sobie na kupno i utrzymanie pojazdu, służącego wyłącznie do zapewniania frajdy kierowcy.

Reklama

Właśnie z myślą o nich powstają takie modele, jak Seaty Cupra, będące, wedle szefostwa hiszpańskiej marki, idealnym kompromisem między emocjami, a rozsądkiem. Pomiędzy mocą i osiągami, a bezpieczeństwem, niezawodnością, funkcjonalnością i elegancją.

Określenie Cupra jest skrótowcem, pochodzącym z połączenia dwóch angielskich słów: Cup oraz Racer. W rodzinie aut oznaczonej tą nazwą szczególną rolę odgrywa kompaktowy Leon Cupra. Właśnie mamy okazję poznać bliżej jego najnowszą, pod wieloma względami odświeżoną wersję na drogach południowej Hiszpanii i torze Parcmotor Castelloli w pobliżu Barcelony.



Zdjęcie Seat Leon Cupra / INTERIA.PL

Jak jeździ? Czym się wyróżnia? Ile kosztuje O tym napiszemy niebawem.