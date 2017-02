Seat Leon CUPRA 300

Czy ktokolwiek oczekuje ekscytujących doznań podczas obsługi kosiarki do trawy? Wózka widłowego? Sokowirówki? Kosiarka ma kosić, wózek ułatwiać przemieszczanie ciężkich ładunków, a sokowirówka wyciskać sok. Inaczej jest w przypadku samochodów osobowych. Liczna grupa właścicieli aut chciałaby, by nie tylko spełniały one swoje funkcje użytkowe, ale również dostarczały przyjemności z samej jazdy. Niestety, niewiele osób może pozwolić sobie na kupno i utrzymanie pojazdu, służącego wyłącznie do zapewniania frajdy kierowcy. Właśnie z myślą o nich powstają takie modele, jak Seaty CUPRA, będące, wedle szefostwa hiszpańskiej marki, idealnym kompromisem między emocjami a rozsądkiem. Pomiędzy mocą i osiągami, a bezpieczeństwem, niezawodnością, funkcjonalnością i elegancją.

Określenie CUPRA jest skrótowcem, pochodzącym z połączenia dwóch angielskich słów: CUP oraz RACER. W rodzinie aut oznaczonej tą nazwą szczególną rolę odgrywa kompaktowy Leon CUPRA. Właśnie mamy okazję poznać bliżej jego najnowszą, pod wieloma względami odświeżoną wersję na drogach południowej Hiszpanii i torze Parcmotor Castelloli w pobliżu Barcelony.

Zewnętrznymi wyróżnikami usportowionego Leona są większe w porównaniu z podstawową odmianą tego modelu wloty powietrza w przedniej części nadwozia, podwójna, chromowana końcówka wydechu, tylny spojler, efektowne alufelgi, lakierowane na czerwono zaciski hamulców. W sumie: standard dla tego rodzaju pojazdów. To samo można zresztą powiedzieć o wnętrzu: alcantara z wstawkami z włókna węglowego, pedały z aluminiowymi nakładkami, sportowe fotele, przypominające co poniektórym użytkownikom, że warto byłoby powalczyć z nadwagą...

Leon Cupra już wcześniej trudno byłoby nazwać samochodem przestarzałym, jeśli chodzi o wyposażenie w multimedia, w elektronicznych wspomagaczy kierowcy i rozbudowane systemy bezpieczeństwa. Teraz został we wspomnianych obszarach jeszcze bardziej wzbogacony i unowocześniony. Warto tu wspomnieć o nowym, w pełni LED-owym oświetleniu (włączywszy w to przednie reflektory, kierunkowskazy, światła przeciwmgielne i oświetlenie wnętrza - to ostatnie z ośmioma kolorami do wyboru), ośmiocalowym centralnym ekranie dotykowym, o dostępie bezkluczykowym, ulepszonych systemach awaryjnego hamowania i rozpoznawania znaków drogowych. Niestety, "w pakiecie" dostajemy też elektroniczny hamulec postojowy, nie bardzo pasujący do sportowego charakteru auta...

Hiszpańskiemu hot hatchowi ubyło nieco kilogramów, a jednocześnie przybyło odrobinę krzepy - konkretnie 10 KM. Leon CUPRA, napędzany turbodoładowanym czterocylindrowym silnikiem 2.0 TSI 300 KM, został okrzyknięty przez kierownictwo marki "najmocniejszym Seatem w historii", choć przypominamy, że w 2008 r. wyprodukowano na rynek holenderski, krótką, liczącą zaledwie 100 sztuk, serię Leona 310 KM. To jednak szczegół, z punktu widzenia miłośnika usportowionych kompaktów ważniejsza jest informacja, że silnik Leona CUPRA zamiast 350 Nm dysponuje obecnie maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 380 Nm, dostępnym w naprawdę szerokim zakresie: pomiędzy 1800 a 5500 obr/min. Wszystko to sprawia, że auto jest naprawdę dynamiczne i szybkie. Trudno orzec, gdzie leżałyby granice jego możliwości, gdyby nie zabiegi konstruktorów, zmuszonych do ograniczenia prędkości maksymalnej do 250 km/godz.

Jak mogliśmy przekonać się w Hiszpanii, nowy Leon CUPRA prowadzi się bardzo pewnie. Zawdzięcza tę pewność seryjnemu adaptacyjnemu zawieszeniu DCC, progresywnemu układowi kierowniczemu i elektronicznie sterowanemu mechanizmowi różnicowemu przy przedniej osi, błyskawicznie dzielącemu moment obrotowy między oba napędzane koła, zależnie od ich aktualnej przyczepności.

Ten ostatni układ jest obecny w przednionapędowych hatchbackach, zarówno trzy- jak i pięciodrzwiowym. Leon CUPRA ST (sportowe kombi, z ogromnym, liczącym prawie 600 litrów pojemności bagażnikiem? A czemu nie?) otrzymał bowiem napęd 4x4, wykorzystujący sprzęgło Haldex piątej generacji i współpracujący z volkswagenowską, sześciostopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG.

Hiszpański ultramocny kompakt błyskawicznie reaguje na każde naciśnięcie pedału przyspieszenia i chętnie, już od samego "dołu", zbiera się do jazdy. Swój temperament najpełniej ujawnia jednak w najbardziej ekstremalnym z pięciu ustawień układu CUPRA Drive Profile, nazwanym po prostu CUPRA (są jeszcze: Comfort, Sport, Eco i Individual; każdy z trybów cechuje inna charakterystyka pracy silnika, zawieszenia, dyferencjału i układu kierowniczego). Kierowca ma także wpływ na funkcjonowanie systemu ESP (tu nosi on nazwę ESC). Może go na przykład... całkowicie wyłączyć. A potem dodać gazu i pozwolić ponieść się adrenalinie...

W ubiegłym roku klienci na całym świecie, chociaż głównie, nie da się ukryć, w Europie, kupili około 9 000 Seatów Leon w wersji CUPRA. Tak jak poprzednio, tak i w nowej odsłonie model ten będzie konkurował m.in. z Fordem Focusem R i, wewnątrz koncernu Volkswagen, z VW Golfem R. I z pewnością jest w tej rywalizacji równoprawnym przeciwnikiem.