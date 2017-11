Mitsubishi Eclipse Cross – nowe otwarcie?

Eclipse Corss to kompaktowy SUV, który ma nie tylko przekonać do siebie klientów swoją stylistyką i przyjemnością z jazdy, ale także wyznaczyć nowy kierunek rozwoju marki. Sprawdzamy czy i na ile się to udało.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross /INTERIA.PL

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Mitsubishi są zaskakująco szczerzy. Przyznają, że ich wcześniejsze modele, choć niezłe z technicznego punktu widzenia, były autami dość nudnymi. To jednak ma się zmienić, a orędownikiem owej zmiany jest zupełnie nowy model Eclipse Cross.

Swoją nazwą nawiązuje oczywiście do cenionego coupe Mitsubishi, obiecując tym samym trochę sportowych emocji. Przedstawiciele marki mówią tu wręcz o "SUVie coupe", ale trudno odnieść to do wyglądu nadwozia. Auto mierzące 4,4 m długości nie pozwala na poprowadzenie linii dachu jak w BMW X4, czy Mercedesie GLC Coupe, więc Japończycy zdecydowali się na mocne nachylenie górnej części tylnej szyby, a dolną umieszczono pionowo, oddzielając je świetlnym paskiem. Dzięki temu Eclipse Cross nabrał oryginalnego wyglądu, choć porównania do Hondy Civic są nieuniknione. Dobra wiadomość jest taka, że nie zrezygnowano z tylnej wycieraczki (kryje się u góry pod spojlerem, podobnie, jak w Range Roverze).

Mitsubishi Eclipse Cross - pierwsza jazda 1 30 . Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 30

Nie możemy jednak zgodzić się z przedstawicielami Mitsubishi, że Eclipse Cross jest pierwszym modelem, który ma nadać marce bardziej wyrazistego image’u. Wszak stylistyka przodu jest jedynie rozwinięciem filozofii Dynamic Shield, którą po raz pierwszy zobaczyliśmy w zmodernizowanym Outlanderze w 2015 roku. Podobnie do Eclipse’a Crossa, choć w sposób dość...przerysowany, zaprojektowano też Expandera, sprzedawanego w Indonezji.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Nieco awangardy znajdziemy również we wnętrzu - wolnostojący ekran systemu multimedialnego, czy mocno wysunięty, klinowaty element konsoli centralnej z nawiewami, tworzący daszek nad panelem klimatyzacji, są nowościami dla marki. Podobnie jak wyświetlacz head-up, którego wskazania wyświetlane są na płytce wysuwanej na podszybiu. Z innych modeli marki przeniesiono natomiast kierownicę, zegary, wspomniany panel klimatyzacji oraz niemal wszystkie przyciski. Zgodnie też z "tradycjami" Mitsubishi, funkcję automatycznego opuszczania i podnoszenia ma tylko szyba kierowcy (i tylko jej przełącznik jest podświetlany), natomiast komputerem nadal sterujemy przyciskami ukrytymi po lewej stronie kierownicy. Trudno też mówić o dużej poprawie jakości tworzyw sztucznych, względem pozostałych SUVów marki.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Prawdziwym novum jest natomiast sterowanie systemem multimedialnym za pomocą gładzika, umieszczonymi między fotelami wraz z czterema przyciskami funkcyjnymi. Rozwiązanie to sprawdza się dość dobrze, choć daleko mu do szybkości i precyzji systemów wykorzystujących pokrętło. Alternatywnie można jednak obsługiwać ekran dotykowo, co działa całkiem nieźle i płynnie. Zastrzeżenia mamy jednak do samego menu, które można było rozplanować logiczniej i lepiej rozwiązać problem różnych sposobów jego obsługi. Przykładowo, kiedy wchodzimy do ustawień, możemy przewijać ich listę przeciąganiem palca po ekranie, jak w smartfonie. Zajmuje ona jednak tylko połowę ekranu, ponieważ druga zarezerwowana jest dla strzałek pozwalających na przesuwanie się do góry lub do dołu (wybieramy je, korzystając z gładzika), dużego pola z przyciskami Wstecz i Resetuj oraz paska do przesuwania menu.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Ciekawostką jest też fakt, że Mitsubishi nie zamierza oferować nawigacji w Eclipsie Crossie. Jak twierdzą przedstawiciele marki, większość kierowców ma teraz smartfona i może połączyć go z samochodem, aby wyświetlać mapę na ekranie systemu multimedialnego. Czy klientom nie będzie przeszkadzało takie okrojenie wyposażenia? Trudno oczywiście wyrokować teraz w tej sprawie, ale podobny zabieg zastosowała Skoda w przypadku trzeciej generacji Fabii. Po niedługim czasie wycofała się jednak z niego, a na liście dodatków pojawił się fabryczny system nawigacji.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Niewątpliwym plusem wnętrza Eclipse Crossa jest spora ilość miejsca w obu rzędach siedzeń. Podróżni o wzroście 180 cm mają sporą swobodę ruchów, a przestrzeń nad głową nie jest przesadnie ograniczona w wersji ze szklanym, otwieranym dachem. Siadając z tyłu łatwo docenić, że styliści nie chcieli na siłę nadać autu sylwetki coupe. Niestety, przestronność z tyłu uzyskano kosztem bagażnika, który ma skromne 341 l. Można go jednak powiększyć, nawet do 448 l, przesuwając tylną kanapę.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Pod maską Mitsubishi Eclipse Cross pracuje zupełnie nowy, doładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 l i mocy 163 KM. Downsizing zawitał więc również do tej japońskiej marki. Na papierze jednostka ta ma niezłe możliwości - maksymalny moment obrotowy wynosi 250 Nm i dostępny jest w przedziale 1800-4500 obr./min. Pozostałe dane techniczne nie napawają jednak optymizmem - sprint do 100 km/h trwa bowiem 10,3 s. Dość powiedzieć, że porównywalna wielkościowo Skoda Karoq ze 115-konną jednostką jest zaledwie 0,3 s wolniejsza. Podobne osiągi zapewnia też, znacznie większy Outlander i to napędzany 150-konnym, wolnossącym silnikiem.

Co jednak zaskakujące, aby poprawić osiągi, wystarczy zamówić wersję ze... skrzynią CVT. Mitsubishi obiecuje, że w rozpędza się ona do 100 km/h w 9,3 s, co każe wierzyć zapewnieniom, że to znacznie udoskonalona konstrukcja (CVT w innych modelach marki pogarsza osiągi). Podczas pierwszych jazd testowych dostępna była jednak wyłącznie konfiguracja ze skrzynią automatyczną i napędem na wszystkie koła (działa w trybie Auto, Śnieg oraz Szuter, co wpływa na ilość mocy, jaka trafić może na tylną oś), co oznacza przyspieszenie 0-100 km/h w 9,8 s.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Początkowe wrażenia z jazdy były całkiem niezłe - spokojne obchodzenie się z pedałem gazu owocuje niemal bezgłośną pracą silnika i zużyciem paliwa zbliżonym do danych fabrycznych (8,2 l/100 km/h w ruchu miejskim). Podczas przyspieszania skrzynia wyraźnie stara się ukryć brak biegów, "symulując" ich obecność. Możemy to też wymusić przechodząc na tryb ręczny, w którym do dyspozycji mamy 8 wirtualnych przełożeń.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Mocniejsze wciśnięcie gazu powoduje jednak ujawnienie się wszystkich wad takiej konstrukcji - silnik monotonnie wyje, a korzystanie z łopatek za kierownicą nie daje wiele przyjemności, ponieważ reakcje na ich pociągnięcia można określić jako "rozmyte". Trudno też powiedzieć, aby auto ochoczo nabierało prędkości, kiedy trzymamy gaz wciśnięty w podłogę. Po tak mocnym, doładowanym silniku można spodziewać się czegoś więcej.

Niestety, producent nie przewidział dla niego alternatywy - 1.5 T to jedyna jednostka z jaką kupimy Eclipse’a Crossa. Dopiero za rok otrzymamy zmodernizowanego diesla 2.2 DID o mocy 150 KM (będzie opcjonalnie łączony z nową przekładnią automatyczną o 8 przełożeniach). W bliżej nieokreślonej przyszłości może pojawić się także wersja elektryczna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mitsubishi Eclipse Cross

Nieco mieszane uczucia pozostawił po sobie układ jezdny i kierowniczy nowego SUVa Mitsubishi. Podczas spokojnej jazdy daje się wyczuć na kierownicy, w położeniu centralnym, wyraźny "luz" i niewielkie jej ruchy nie mają wpływu na tor jazdy. Z drugiej jednak strony, szybsza przejażdżka po serpentynach pozwala zauważyć zmniejszenie siły wspomagania i lepsze wyczucie drogi. Niestety, nadwozie zaczyna się wtedy przechylać, a fotele (skądinąd całkiem wygodne) nie zapewniają odpowiedniego podparcia bocznego.



Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Trudno nam natomiast wyrokować w sprawie tłumienia nierówności przez układ jezdny - jazdy testowe odbywały się po gładkich, hiszpańskich drogach. Jednak okazjonalne przejechanie przez większe nierówności każe sądzić, że Eclipse Cross będzie dość dobrze informował nas o stanie polskich dróg.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Na koniec pozostaje jeszcze kwestia pozycjonowania oraz cen. Mitsubishi widzi w Eclipse Cross konkurenta dla Volkswagena Tiguana oraz Mazdy CX-5, co uzasadniać ma cennik zaczynający się od 93 990 zł (szczegóły na temat cen i specyfikacji znajdziecie TUTAJ). Tyle zapłacimy za egzemplarz wyposażony w klimatyzację automatyczną, radio z 4 głośnikami, system wykrywający ryzyko kolizji i opuszczenie pasa ruchu. Trudno nam nie odnieść jednak wrażenia, że cena jest nieco przesadzona - choćby z uwagi na fakt, że za zaledwie 1000 zł więcej, możemy mieć, znacznie większego, Outlandera.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

Pewnym problemem jest więc określenie dla kogo przeznaczony jest Eclipse Cross. Osoby szukające dynamicznego SUVa będą zawiedzione (przeciętne osiągi i prowadzenie), a jeśli komuś nie zależy na osiągach będzie rozczarowany wielkością bagażnika i brakiem możliwości wyboru słabszej (i tańszej) wersji silnikowej. Pozostają więc osoby, którym nowe Mitsubishi zwyczajnie się podoba. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo - pierwsza partia przeznaczona na Polskę (100 egzemplarzy) została już wykupiona, choć w salonach auto pojawi się dopiero w grudniu.

Michał Domański