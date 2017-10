Ukradli BMW przy użyciu nowej metody

Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po wspólnych działaniach policjantów z Legnicy i Lwówka Śląskiego. Sprawcy ukradli samochód z terenu powiatu lwóweckiego metodą na „walizkę”.

Zdjęcie Złodzieje zdołali już częściowo rozebrać skradzione BMW /Policja Bezpieczeństwo Na walizkę - nowa metoda złodziei samochodów

W nocy, 17 października, dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim otrzymał zgłoszenie, iż z prywatnej posesji w miejscowości Mirsk nieznani sprawcy ukradli BMW serii 5 o wartości 180 tysięcy złotych. Jak się okazało, samochód został skradziony metodą wzmocnienia sygnału kluczyka na tzw. "walizkę"

Reklama

Po kilku godzinach wspólnych poszukiwań, policjanci z Lwówka Śląskiego i Legnicy zlokalizowali skradzione BMW i wkroczyli na posesję w powiecie legnickim. Zaskoczeni sprawcy byli w trakcie rozbierania na części poszukiwanego samochodu. Dwaj mężczyźni 27 i 24 letni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu.

Trwają ustalenia okoliczności przestępczej działalności zatrzymanych mężczyzn. Sprawcy za kradzież auta odpowiedzą zaś przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim.

Jednocześnie apelujemy do właścicieli aut z systemem bezkluczykowym, aby odpowiednio zabezpieczali kluczyk bezprzewodowy do auta. W trakcie przebywania w domu, powinien on znajdować się jak najdalej od ścian zewnętrznych i wejścia do domu, najlepiej w izolowanej strefie (metalowym pudełku lub zawinięty w folię aluminiową), aby uniemożliwić przechwycenie sygnału emitowanego przez kluczyk.