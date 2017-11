Już niedługo parkowanie stanie się łatwiejsze

Od przyszłego roku łatwiej zaparkujesz auto na parkingach galerii handlowych i w halach garażowych pod blokami. Minister Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie, które m.in. zmienia zasady wytyczania miejsc postojowych. Ze zmian zadowoleni będą także rodzice małych dzieci.

Zdjęcie Obecnie znalezienia miejsca na parkingu nie gwarantuje, że będziemy w stanie wyjść z samochodu /Lech Gawuc /Reporter

Rozporządzenie ministra infrastruktury zmienia przepisy dotyczące warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki. Teoretycznie nic nadzwyczajnego, jednak zmiany w wielu kwestiach ułatwią życie kierowcom. Przede wszystkim skończy się koszmar wciskania w wąskie miejsca postojowe. Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, zwiększa szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego, usytuowane prostopadle do jezdni z 2,3 m do 2,5. Długość zostaje bez zmian i wynosi 5 m.

Dzisiaj zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującym rozporządzeniem, deweloper musi wyznaczyć miejsce o szerokości przynajmniej 2 metrów i 30 cm oraz 5 m długości. Jeśli dołożymy do tego linie, które zgodnie z prawem muszą mieć po 12 cm grubości, na zaparkowanie pozostaje już tylko 2,06 m szerokości. A to w przypadku coraz większych samochodów osobowych nie jest wcale łatwe.



Wystarczy popatrzeć na dane techniczne nowych aut. Szerokość Volkswagena Passata to 2,08 m z lusterkami bocznymi. Nie wspominając już o większych i jeszcze popularniejszych SUVach (np. Skoda Kodiaq ma 2,08 m szerokości licząc z lusterkami). W takiej sytuacji na otwarcie drzwi i wygodne wyjście z auta nie ma już miejsca.



Więcej miejsca, ale mniejsze odstępy



Dzisiaj miejsca muszą być oddzielone co najmniej półmetrową przerwą między bokami aut lub bokiem samochodu, a ścianą, lub słupem (dla osób niepełnosprawnych szerokość przerwy powinna mieć przynajmniej 1,2 m i pozwolić na swobodny dojazd wózka inwalidzkiego do samochodu). Nowe rozporządzenie zakłada, że odległość od ściany zmniejszy się do 0,3 m, a od słupa co najmniej 0,1 m. Na osłodę projekt wprowadza jednak zapis "pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu". Kto będzie sprawdzał swobodę? Tego nie wiadomo.

Ponadto, ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, jak pisze ministerstwo w uzasadnieniu, odniesiono wymaganą odległość od słupa i ściany w garażu do dłuższej krawędzi stanowiska postojowego, a nie jak ma to miejsce obecnie do boku samochodu.



Komfort dziecka i rodzica



Rozporządzenie nakłada także obowiązek budowy pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci nie tylko w budynkach gastronomii, handlu i usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, ale także stacjach paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2. Obowiązek ten dotyczy nowo projektowanych budynków. Oznacza to, że niemal na każdej nowej stacji benzynowej rodzic będzie mógł w komfortowych warunkach przewinąć dziecko lub nakarmić niemowlę.



Parking bliżej okien



W rozporządzeniu zmieniono także warunki wytyczania parkingów pod oknami domów. I tu uwaga, bo choć odległość się nie zmieniła, to zwiększono liczbę aut, które będą mogły parkować w bliskim sąsiedztwie okien.



Dzisiaj wymóg 7 metrów, także na prywatnej posesji, dotyczy parkingu na 4 auta. W nowym rozporządzeniu w takiej samej odległości od okien będzie można umiejscowić parking na 10 samochodów.



Niestety w rozporządzeniu nie znaleźliśmy zapisów, które zobowiązywałyby deweloperów do budowy większej liczby miejsc postojowych w stosunku do mieszkań. To z pewnością przyczyniłoby się do zmniejszenia chaosu parkingowego na uliczkach wokół osiedli.



Juliusz Szalek