"Pochwal się swoim samochodem" - finałowe głosowanie

Nasi czytelnicy i ich samochody - który z nich w najciekawszy sposób zaprezentował swoje cztery kółka? To wy o tym zadecydujecie.

Zdjęcie . /INTERIA.PL

Aby wziąć udział w naszym konkursie wystarczyło przesłać nam zdjęcie swojego samochodu. Jakie zdjęcie? To już zależało od was. Ważny był pomysł i kreatywność. Samo auto wcale nie musiało być jakimś wyjątkowym modelem - ważne, aby ciekawe je zaprezentować.

Reklama

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy dziesięć, które przeszły do finału. Teraz czas na was i na wasze głosy. Poniżej znajdziecie galerię ze zdjęciami, które przeszły do drugiego etapu, a pod nią ankietę. Pamiętajcie, że głos oddajecie tylko na jedno zdjęcie - to, które najbardziej się wam spodobało.

Przypominamy, że finaliści walczą o nagrodę, jaką jest voucher na tygodniowe użyczenie nowego Audi A5 Sportback. Dla autorów zdjęć, które uplasowały się na drugim i trzecim miejscu przewidzieliśmy nagrody pocieszenia - zestawy motoryzacyjnych gadżetów.

Głosowanie rozpoczynamy dzisiaj, 13 lipca, a potrwa ono do 19 lipca 2017 roku do godziny 23:59:59. Regulamin konkursu znajdziecie TUTAJ.

Pochwal się swoim samochodem 1 10 Kia Rio i morskie widoki Autor zdjęcia: Agata Namlik Źródło: materiały prasowe 10