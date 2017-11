Znany datę premiery drugiego sezonu The Grand Tour

Dzieci z niecierpliwością odliczają już dni do 6 grudnia, gdy w domach na całym świecie pojawi się wreszcie Święty Mikołaj. O dwa dni dłużej na swój prezent czekać muszą w tym roku ich tatusiowie...

Zapowiada się ciekawie...

Amazon ogłosił, że wyczekiwana przez miliony fanów motoryzacji premiera drugiej serii "The Grand Tour" odbędzie się 8 grudnia 2017 roku. Wtedy właśnie do sieci trafi pierwszy z trzynastu odcinków drugiego sezonu nowego motoryzacyjnego show trójki "emerytowanych" prezenterów "Top Gear".

Telewizyjny gigant opublikował, trwającą ponad 2 minuty, filmową zapowiedź tego, co czeka nas w kolejnych tygodniach. Za ścieżkę dźwiękową posłużył stworzony przez Paula McCartneya i zespół Wings utwór "Live and Let Die", który zdaje się nawiązywać nie tylko do filmu z przygodami Jamesa Bonda, ale też głośnych wypadków i problemów zdrowotnych, jakie trapiły w ostatnim czasie prezenterów...

Przypomnijmy, że na początku czerwca Richard Hammond miał poważny wypadek w Szwajcarii. Nagrywając materiał dla "Grand Tour" prezenter rozbił wówczas koncepcyjny samochód elektryczny Rimac One. Kierowcy udało się wydostać z wraku o własnych siłach, a chwilę później samochód stanął w płomieniach. Hammonda przetransportowano śmigłowcem do szpitala, gdzie okazało się, że ma złamaną nogę.

W ostatnim czasie głośnym echem odbiła się również poważna choroba Clarksona. 4 sierpnia prezenter trafił na oddział zakaźny szpitala na Majorce (gdzie spędzał urlop). Zdiagnozowano u niego poważne zapalenie płuc, którego powikłania mogą być niezwykle groźne. Z uwagi na chorobę gwiazdy programu producenci musieli zmienić plany dotyczące zdjęć.

Wszystko wskazuje na to, że choroba Clarksona wpłynęła też na decyzję o porzuceniu wędrownej formuły programu. Pod koniec września przedstawiciele Amazona poinformowali, że "biorąc pod uwagę bolące stawy, chore płuca i to, że suma wieku prezenterów wynosi 158 lat, namiotowe studio otrzymało nową lokalizację w uroczym Cotswolds w Wielkiej Brytanii".

Realizując nagrania do II serii programu trójka prezenterów, wraz z ekipami filmowymi, spędzi ponad 100 dni zdjęciowych w najróżniejszych zakątkach globu. Zdjęcia zaplanowane zostały m.in. w Chorwacji, Dubaju, Hiszpanii, Mozambiku czy USA.

Czego możemy spodziewać się po nowej serii? Zobaczcie sami!