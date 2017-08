Zalanych mogło zostać nawet pół miliona samochodów

Huragan Harvey - największy od 50 lat kataklizm, który w zeszły weekend nawiedził stany Teksas i Luizjana - będzie miał szereg następstw również dla świata motoryzacji.

Zdjęcie Zalane Houston /Getty Images

W wyniku przejścia huraganu ucierpiało aż 50 hrabstw, a w Teksasie wprowadzono stan klęski żywiołowej. Służby ratunkowe starają się zapewnić pokrzywdzonym dach nad głową. W wielu miejscach trwają prace nad przywróceniem dostaw wody i prądu.

Eksperci starają się właśnie oszacować wielkość szkód. W swoich rachunkach uwzględnić muszą m.in. zniszczone w wyniku kataklizmu pojazdy. Branżowe serwisy motoryzacyjne zza oceanu informują, że okolice Houston, największej metropolii Teksasu, mają jeden z najwyższych w USA wskaźników liczby pojazdów przypadających na gospodarstwo domowe. Wstępne szacunki mówią, że w wyniku kataklizmu na złom trafić może ponad pół miliona samochodów.

Producenci pojazdów już rozpoczęli batalię o przyciągnięcie do swoich salonów jak największej liczby poszkodowanych w huraganie nabywców. Zniżki w wysokość 500 dolarów na zakup większości modeli ze swojej oferty proponują Fiat Chrysler Automobiles oraz General Motors. Rabatem w wysokości 750 dolarów kuszą Amerykanów przedstawiciele Hyundaia. Koncerny deklarują też inne formy pomocy poszkodowanym. Przedstawiciele Nissana zadeklarowali, że kwotą 1 mln dolarów wesprą działania chrześcijańskiej, pozarządowej organizacji dobroczynnej Habitat for Humanity, której wolontariusze nie szczędzą wysiłków, by pomóc ofiarom huraganu.

Zdjęcie Zalane Houston / Getty Images

Kataklizm oszczędził zakłady produkcyjne, ale jego następstwa, jeszcze przez długi czas, odczuwać będą lokalni dealerzy. W samym tylko Teksasie z powodu zalania, uszkodzeń lub awarii zasilania zamkniętych pozostaje przeszło 350 salonów.

Zdjęcie Zalane Houston / Getty Images

Można się też spodziewać, że następstwa amerykańskiego huraganu sięgną również Starego Kontynentu. Pół miliona zalanych i uszkodzonych pojazdów najpewniej nie umknie uwadze prywatnych importerów i handlarzy...

