Maluch zaczyna zdobywać światową sławę?

Widywaliśmy już Fiata 126p w różnych, często bardzo odległych, zakątkach świata. Ostatnio jednak poczciwy Maluch spotkał się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem.

Pamiętacie historię zdjęcia, na którym widnieje Tom Hanks, stojący obok Malucha? Zostało ono podpisane słowami: "jestem podekscytowany moim nowym autem". Znany aktor oczywiście nie kupił sobie 126p, ale samo zdjęcie pokazało, że zainteresował go ten, nietypowy dla Amerykanina, samochód.

Postanowili wykorzystać to mieszkańcy Bielska-Białej, gdzie powstawał Maluch, i zorganizowali zbiórkę na zakup i przetransportowanie do Stanów Fiata 126p w prezencie dla Toma Hanksa. Akcja ta spotkała się z zainteresowaniem zachodnich mediów w tym New York Times'a!



Nowojorscy dziennikarze przygotowali artykuł w paru słowach przybliżający amerykańskim czytelnikom historię Malucha i jego ogromne znaczenie dla zmotoryzowania Polski. Przedstawili także historię zbiórki pieniędzy na zakup egzemplarza w dobrym stanie, który zostanie wręczony Hanksowi.



Jak powiedziała Monika Jaskólska, inicjatorka całej akcji, udało się już kupić Malucha z 1974 roku, który obecnie jest restaurowany. Za około cztery miesiące powinien być gotowy i popłynie wtedy do Toma Hanksa, wraz z zaproszeniem do Bielska Białej.