Volvo zanotowało rekordowe zyski

Poszczególne marki podsumowują pierwszą połowę bieżącego roku. Wśród producentów mogących mówić o sporym sukcesie znalazło się Volvo.

Zdjęcie Świetny wynik Volvo to zasługa nowych modeli, które spotkały się z dużym uznaniem /INTERIA.PL

Sprzedaż marki po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku zamknęła się liczbą 277 641 samochodów. To o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem. Szwedzi mają też inne powody do radości. Firma notuje również rekordowe zyski.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że przychody Volvo wzrosły do 91,1 mld SEK z poziomu 84,2 mld SEK za pierwsze 6 miesięcy roku 2016, zaś marża z zysku operacyjnego wzrosła z 6,6 proc. do 6,8 proc. W pierwszej połowie bieżącego roku zanotowano też 6,8 mld SEK (680 mln euro) zysku operacyjnego. Dla porównania przed rokiem było to 5,6 mld SEK (560 mln euro).

Szwedzki producent zwiększył udział w rynku w Europie i uzyskał znaczący wzrost sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku, a szczególnie w Chinach. Sprzedaż w całym regionie wzrosła o 22,6 proc, a w samych Chinach - o 27,6 proc.

Globalnie spodziewamy się utrzymania tendencji wzrostowej zbudowanej w pierwszej połowie roku. Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny będziemy mogli donieść o rekordowym roku sprzedaży - powiedział prezydent i dyrektor generalny marki - Hakan Samuelsson.

Można się spodziewać, że również II połowa bieżącego roku będzie dla Szwedów rekordowa. Na jesieni do salonów trafić ma zupełnie nowy model XC40, który - docelowo - zapewniać ma firmie 100 tys. klientów rocznie.