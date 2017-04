Skoda Octavia RS 245 już w Polsce

Polskie przedstawicielstwo Skody zdradziło ceny najmocniejszej Octavii w historii modelu.

Zdjęcie Skoda Octavia RS 245 /

Do tej pory najmocniejsza Skoda Octavia miała 230 KM, ale przy okazji face liftingu taką wartość rozwija już "zwykła" odmiana RS. Topowa wersja jest natomiast napędzana silnikiem 2.0 TSI o mocy 245 KM i oferującym 370 Nm maksymalnego momentu obrotowego (w przedziale 1600-4300 obr./min).

Reklama

Najmocniejsza w historii Octavia jest też najszybsza - sprint do 100 km/h zajmuje 6,6 s, a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h (elektronicznie ograniczona). Auto dostępne jest ze skrzynią manualną lub zautomatyzowaną DSG (siedmiobiegową). Osiągi, bez względu na przekładnię, są takie same. Z kolei wersja kombi przyspiesza do 100 km/h o 0,1 s wolniej.



Skoda Octavia RS 245 kosztuje 129 120 zł (kombi 134 400 zł), a więc jest droższa o 13 560 zł od "zwykłego" RS. Tak duża różnica spowodowana jest nie tylko nieznacznym przyrostem mocy, ale także zauważalnie bogatszym wyposażeniem. Topowa odmiana oferuje bowiem dodatkowo elektrohydrauliczną blokadę mechanizmu różnicowego, możliwość wyboru trybu jazdy, 19-calowe alufelgi, pakiet Black, kolorowy wyświetlacz komputera pokładowego, elektrycznie sterowane przednie fotele oraz tapicerkę ze skóry naturalnej oraz alcantary.