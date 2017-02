Opel Insignia Grand Sport - znamy ceny

Polskie przedstawicielstwo Opla zdradziło dzisiaj ceny drugiej generacji Insigii - zarówno wersji Grand Sport (liftback) jak i Sports Tourer (kombi).

Zdjęcie Opel Insignia Grand Sport / Premiery Opel Insignia Grand Sport. Całkiem nowa generacja!

Gamę nowej Insignii otwiera odmiana Enjoy napędzana silnikiem 1.5 T o mocy 140 KM (przyspieszenie do 100 km/h w 9,9 s). Wyceniono ją na 99 900 zł, w której to cenie otrzymamy między innymi bezkluczykowy dostęp do auta, asystenta utrzymywania pasa ruchu, system ostrzegania przed kolizją (również z pieszym), tempomat, dwustrefową, automatyczną klimatyzację, światła LED z tyłu i do jazdy dziennej, system multimedialny z 7-calowym ekranem oraz OnStar.

Za 104 500 zł kupimy wersję Innovation, wzbogaconą o tapicerkę z elementami ze sztucznej skóry, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, oświetlenie nastrojowe, alufelgi w rozmiarze 17 cali oraz czujniki parkowania z tyłu i z przodu.



Topowa odmiana Elite kosztuje 113 900 zł i obejmuje między innymi nawigację, 18-calowe alufelgi, podgrzewane przednie fotele, matrycowe reflektory LED, światła przeciwmgielne, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika oraz czujnik ciśnienia w oponach (informujący o dokładnym ciśnieniu w każdym kole).



Zdjęcie Opel Insignia Grand Sport /

Gama silnikowa nowego Opla Insignia obejmuje, poza wspomnianym wcześniej silnikiem, również wersje benzynowe 1.5 T 165 KM (od 103 900 zł, sprint do 100 km/h w 8,9 s) oraz 2.0 T 260 KM (od 141 000 zł, sprint do 100 km/h w 7,3 s). Diesle z kolei to 1.6 CDTI 110 KM (108 700 zł, 11,6 s) i 136 KM (112 700 zł, 10,5 s) oraz 2.0 CDTI 170 KM (118 700 zł, 8,7 s) i 210 KM (150 500 zł, brak danych technicznych).



Większość wersji silnikowych można łączyć z 6-biegowym automatem, a dwa najmocniejsze diesle oraz topową "benzynę" z 8-biegowym i napędem 4x4. Dopłata do wersji Sports Tourer (kombi) wynosi 4000 zł. Na liście opcji znalazła się między innymi kamera 360 st., fotel kierowcy z funkcją masażu, wentylacja przednich foteli oraz aktywny tempomat z radarem.