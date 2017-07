Opel Adam Black Jack - znamy polskie ceny

Nowa wersja Adama to auto "w nietuzinkowej stylizacji". Ile trzeba za niego zapłacić?

Zdjęcie Opel Adam Black Jack /

Ceny Opla Adama Black Jack rozpoczynają się od 53 800 zł. W tej cenie otrzymamy silnik benzynowy 1,2 l o mocy 70 KM. Auto wyróżnia się lakierowanym na czarno dachem, lusterkami oraz maską silnika.

Na pokładzie Adama Black Jack znajdziemy seryjny system Opel On Star, którego głównym zadaniem jest umożliwienie szybkiego wezwania pomocy w razie wypadku. Kierowca ma ponadto dostęp do osobistego opiekuna, który może za nas zarezerwować pokój w hotelu lub pomóc w znalezieniu miejsca do parkowania.

Co ciekawe, Black Jack to zarówno odmiana Opla Adama, jak również pakiet stylizacyjny. Innymi słowy, jeśli zależy nam na jakiejś szczególnej wersji tego modelu, na przykład na usportowionym Adamie S, to możemy po prostu zamówić do niego pakiet Black Jack, który w takim wypadku kosztuje 2400 zł.