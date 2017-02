Najpopularniejsze modele hybrydowe w Polsce

W ubiegłym roku w Polsce było dostępnych 35 modeli hybrydowych 13 marek z niemal wszystkich segmentów – od aut miejskich po luksusowe SUVy, limuzyny i samochody sportowe. Zainteresowanie klientów nie rozkładało się jednak równomiernie – samochody Toyoty i Lexusa stanowiły ponad 93% rynku hybryd.

Zdjęcie Toyota Auris Hybrid TS /INTERIA.PL

Najwięcej, bo aż 7 modeli oferuje Lexus, a zaraz po nim Toyota (6 modeli). Mercedes i BMW proponowały swoim klientom po 4 modele hybrydowe, a pozostałe marki po 2 lub jeden model. Łącznie oferta Toyoty i Lexusa stanowi nieco ponad 1/3 wszystkich hybryd, które można kupić w Polsce, mimo to obie marki japońskiego producenta zajmują łącznie 93,4% rynku, spychając pozostałych producentów do niewielkiej niszy. Nie znaczy to jednak, że samochody hybrydowe Forda, BMW czy Volvo nie znajdują nabywców.

Reklama

Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, najpopularniejszym samochodem hybrydowym w Polsce w 2016 roku był już tradycyjnie Auris Hybrid. W ubiegłym roku zarejestrowano 3560 egzemplarzy tego modelu. RAV4 wyprzedził Yarisa Hybrid, a miejsce 4. i 5. zajęły hybrydowe Lexusy NX i RX. Najchętniej wybieranym modelem innej marki niż Toyota i Lexus była zajmująca 8. miejsce Kia Niro z wynikiem 182 rejestracji. Nowy koreański crossover ustąpił pierwszeństwa w swoim segmencie Toyocie C-HR Hybrid, która uzyskała wynik 361 rejestracji. Na końcu tego zestawienia uplasowały się hybrydowe wersje Mercedesa klasy C, Porsche Panamery i Volvo V60, które nie znalazły ani jednego nabywcy. Szwedzka marka odniosła natomiast sukces z nowym modelem XC90, który zanotował 142 rejestracje. Klienci Mitsubishi stracili zainteresowanie hybrydowym Outlanderem, którego liczba rejestracji spadła z 90 egzemplarzy w 2015 roku do 38 w 2016 roku.

Najbogatszą ofertę samochodów hybrydowych znajdą klienci zainteresowani samochodami klasy średniej (segment D) i SUV-ami. W 2016 roku można było wybierać spośród 9 samochodów osobowych średniej wielkości, w tym 5 aut marek popularnych i 4 pojazdów klasy premium. Prius zdecydowanie wyprzedził Forda Mondeo i Hyundaia IONIQ. Co prawda sprzedaż hybrydowego Koreańczyka rozpoczęła się dopiero jesienią, podczas gdy nowy Prius jest dostępny od wiosny, jednak to nie wyjaśnia przewagi flagowej hybrydy Toyoty. IONIQ w najlepszym miesiącu (październiku) znalazł 16 nabywców, podczas gdy w najlepszym dla Priusa marcu zarejestrowano 54 egzemplarze tego modelu.

Zdjęcie Toyota Prius /

W ofercie samochodów ze zwiększonym prześwitem znajduje się aż 12 modeli. Crossovery reprezentują Toyota C-HR Hybrid i Kia Niro, a SUV-y ładowany z zewnętrznej sieci Mitsubishi Outlander oraz zdecydowany lider wśród tej grupy aut - Toyota RAV4 Hybrid (2110 rejestracji). Marki premium mają w tym segmencie wyjątkowo bogatą ofertę. Klienci z zasobniejszymi portfelami mogą wybierać pomiędzy crossoverami Lexusem NX (531 egz.) i Mercedesem GLE (1 egz.) oraz SUV-ami Lexusa (386 egz.), Volvo (142 egz.), Porsche (5 egz.), Audi (1 egz.), BMW (1 egz.) i Mercedesa (1 egz.).

Hybrydy Toyoty dominują we wszystkich segmentach wśród marek popularnych, zaś modele Lexusa wybierano najczęściej w niemal wszystkich segmentach premium, z dwoma wyjątkami. W segmencie samochodów sportowych hybrydowego Lexusa RC zarejestrowało 14 osób, zaś BMW i8 26 osób. Nikt nie zdecydował się na hybrydową Panamerę. Drugim wyjątkiem jest hybrydowy BMW 2 Active Tourer, który nie ma konkurencji w segmencie luksusowych minivanów. Najpopularniejszym w ubiegłym roku samochodem spalinowo-elektrycznym marki BMW był miejski i3, który znalazł 55 klientów. Co ciekawe, wersja pozbawiona silnika spalinowego okazała się najchętniej wybieranym samochodem elektrycznym w Polsce - kupiło ją 91 osób, co stanowi 53,5% tego rynku.