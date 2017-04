Lexus LC cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Po miesiącu od rozpoczęcia sprzedaży w Japonii nowego Lexusa LC liczba zamówień przekroczyła wielkość popytu przewidywaną na... trzy lata.

Lexus poinformował, że na dzień 16 kwietnia - w miesiąc od początku sprzedaży nowego flagowego coupé firmy - w japońskich salonach zebrano około 1800 zamówień na model LC. To 36 razy więcej, niż przewidywana sprzedaż 50 egzemplarzy miesięcznie. W lutym 2016 Lexus szacował, że roczny popyt na model LC zamknie się na całym świecie liczbą 6600 egzemplarzy.

Z zamówionych w Japonii aut około 1000 (55 %) to wersja LC 500 z napędem konwencjonalnym, a 800 (45 %) to hybrydowe Lexusy 500h. Warto przypomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku podczas prezentacji Lexusa LC w głównych miastach Polski, klienci zamówili w ramach przedsprzedaży 10 egzemplarzy nowego coupé.

Portal Lexus Enthusiast zauważa, że jeśli koncern nie zwiększyłby produkcji (co najprawdopodobniej nastąpi), czas oczekiwania na auto wzrósłby do trzech lat. Lexus LC wytwarzany jest w gruntownie zmodernizowanej fabryce Motomachi, położonej w Toyota City w prefekturze Aichi. Zakład, który zajmuje niemal 1,6 mln m², zatrudnia ponad 7000 pracowników, z których połowa to kadra inżynierska. Fabryka ta jest znana przede wszystkim z produkcji limitowanej serii supersamochodu Lexus LFA, którego w latach 2010-2012 zbudowano 500 egzemplarzy.

Luksusowy, sportowy Lexus LC to seryjny model wywodzący się z samochodu koncepcyjnego LF-LC (skrót od Lexus Future Luxury Coupé). Zarówno model LC 500, jak i jego protoplasta zostały uhonorowane nagrodami Eyes on Design na North American International Auto Show w Detroit. W tym roku Lexus LC został uhonorowany nagrodą Car Design of the Year dla najlepszego samochodu seryjnego, został też wybrany autem 25-lecia magazynu Playboy.

Samochód produkowany jest w dwóch wersjach silnikowych. Hybrydowy Lexus LC 500h wykorzystuje 24-zaworowy, 3,5 litrowy silnik V6 o mocy 299 KM przy 6600 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 348 Nm przy 4900 obr./min współpracujący z silnikiem elektrycznym. Napęd modelu LC 500 stanowi pięciolitrowy, wolnossący silnik o mocy 477,5 KM przy 7100 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 540 Nm przy 4800 obr./min, współpracujący z dziesięciobiegową przekładnią automatyczną.