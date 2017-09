Kobiety upodobały sobie SUVy

Co do tego, że SUV-y przejmują władzę nad samochodowym światem, chyba nikt nie ma już wątpliwości. Jak podaje Jato Dynamics, w pierwszym kwartale 2017 roku 30% wszystkich zarejestrowanych aut stanowiły właśnie należące do tego segmentu. Co więcej, było to niemal o 15% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Żadna inna klasa nie może pochwalić się takimi wynikami. W drodze na szczyt SUV-om w znacznym stopniu pomogły kobiety. To one niezwykle chętnie zasiadają za kierownicą aut tego typu. Dzisiaj odpowiedź na pytanie „czego pragną kobiety” wydaje się być prosta – SUV-ów. Co je tak przyciąga do samochodów sportowo-użytkowych?

Nie od dziś wiadomo, że kobiety przywiązują bardzo dużą uwagę, często większą niż mężczyźni, do bezpieczeństwa. Dlatego też swoje kroki chętnie kierują po duże, masywne auta. Nic więc dziwnego, że ich wybór bardzo często pada właśnie na SUV-y. Dzięki większym rozmiarom samochody tego typu dysponują dłuższą strefą zgniotu, która lepiej chroni osoby znajdujące się we wnętrzu. Nie jest to jednak jedyna zaleta przestronnego nadwozia. W SUV-ach siedzi się wyżej, więc można łatwiej i szybciej dostrzec zbliżające się zagrożenie i odpowiednio mu zapobiec.

SUV-y kryją kolejne dwa asy w rękawie, a mówiąc dokładniej - w podwoziu. Bardzo często są dostępne w wersji z napędem na cztery koła, mają również większy prześwit niż zwykłe modele. Napęd przekazywany na obie osie sprawia, że lepiej radzą sobie na grząskich i śliskich nawierzchniach. To natomiast minimalizuje ryzyko niebezpiecznego i niewątpliwie stresującego poślizgu. Zmniejsza również szanse problemów z dojazdem na wakacyjny nocleg czy umówione spotkanie. Z kolei większy prześwit pomaga w pokonywaniu wysokich krawężników i ułatwia parkowanie.

Na tym jednak nie kończą się zalety SUV-ów. Duże nadwozie łagodzi trud życia codziennego. Łatwiej jest sięgnąć po przedmioty znajdujące się w środku, zapiąć pasy na dziecięcym foteliku czy włożyć coś do bagażnika. Do SUV-a zmieści się więcej toreb i walizek niż do miejskiego malucha.



Życie przyzwyczaiło wiele kobiet do tego, że dobry wygląd i praktyczność nie zawsze idą ze sobą w parze. Na szczęście to nie dotyczy SUV-ów. Wiele aut tego typu zachwyca przechodniów i innych użytkowników drogi wyglądem. SUV o masywnej, dynamicznej sylwetce niewątpliwie zwraca uwagę i jest dobrą wizytówką. Trudno przy tym nie wspomnieć, że wysiadanie z SUV-a, szczególnie wtedy, kiedy ma się na sobie elegancką kreację i buty na wysokim obcasie, jest łatwiejsze. To kolejny dowód na to, że są na świecie rzeczy, które potrafią być piękne i praktyczne.