Co można zrobić w 30 sekund?

Nowoczesność w branży motoryzacyjnej nie ogranicza się do samych pojazdów. Równie ważne jest korzystanie ze zdobyczy nowych technologii w dziedzinie obsługi klienta.

Zdjęcie Umówienie się na jazdę próbną nowym autem może trwać zaledwie pół minuty /

Jeśli użytkownik znalazł się na internetowej stronie danej marki, zapewne chce mieć możliwość dokładnego, szybkiego zapoznania się z ofertą oraz możliwie najszybszego, najłatwiejszego umówienia się na jazdę próbną. Klasyczne formy komunikacji: formularz, mail i telefon przestają wystarczać. Są bezosobowe i nie dają szybkiej odpowiedzi. Co wtedy?

Rozwiązaniem może być postawienie na komunikację w czasie rzeczywistym. A tę umożliwiają, chociażby chatboty. Co to takiego? Występują na przykład jako dymki w dolnym rogu witryny. W nim zwykle widać uśmiechniętą osobę na zdjęciu, która zgłasza chęć pomocy. Najnowszym rozwiązaniem, które zdobywa coraz większą popularność, jest widget błyskawicznego połączenia zwrotnego z WWW. Jeśli odwiedzając jakąś stronę, zobaczycie migającą w dolnym rogu słuchawkę telefoniczną, która - po kliknięciu - rozwija się w prostokątne pole i poprosi o zostawienie numeru, to właśnie macie do czynienia z widgetem.

Czym jest i co daje widget błyskawicznego połączenia zwrotnego (z angielskiego "call-back"). Można żartobliwie napisać, że to wirtualny sprzedawca, działający 24/7. Jeśli nie kliknie się w niego od razu, poczeka do momentu, w którym użytkownik będzie chciał opuścić stronę internetową. Twórcy oprogramowania coraz bardziej rozwijają ten element, dodając np. opcję kontaktu ze strony specjalisty ds. obsługi klienta o określonej porze dnia, możliwość wgrania wideo. Gdy użytkownik zostawi numer, osoba z działu obsługi klienta po kilkunastu sekundach otrzymuje informację na ten temat, a widget automatycznie nawiązuje połączenie z użytkownikiem.

Patrząc na widget błyskawicznego połączenia zwrotnego z punktu widzenia specjalisty do spraw sprzedaży samochodów, na pewno łatwiej będzie rozmawiać z kimś, kto z własnej woli podzielił się numerem telefonu, bo zapewne taki użytkownik doskonale wie, czego chce. No i po drugiej stronie znajduje się ktoś, kto może udzielić konkretnych informacji. Do tego faktycznie połączenie następuje po kilkunastu sekundach. I rzeczywiście - w niespełna pół minuty - umówić się można na jazdę próbną!

Chociaż natłok nowoczesnych technologii może być dla niektórych klientów przytłaczający, działania "wirtualnych sprzedawców" mają dla producentów wymierne korzyści finansowe. Szacuje się, że umieszczenie widgetu na firmowej stronie zwiększa prawdopodobieństwo sprzedaży produktu nawet o 70-80 procent