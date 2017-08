W Polsce coraz bezpieczniej. Również na drogach i w garażach!

Komenda Główna Policji podsumowała pierwsze sześć miesięcy 2017 roku. Z najnowszych danych wynika, że po polskich drogach jeździ się coraz bezpieczniej. Spada też liczba kradzieży samochodów!

Zdjęcie Choć wypadków w Polsce nadal jest sporo, to statystyki policyjne napawają optymizmem /Piotr Jędzura /Reporter Bezpieczeństwo Rośnie liczba wypadków na przejazdach kolejowych

W pierwszym półroczu 2017 roku doszło do nieco ponad 14 tys. wypadków. W wyniku tych zdarzeń życie straciło 1137 osób, a 17 195 odniosło rany. Chociaż liczby wciąż mogą szokować, wypada zauważyć, że to o 1002 wypadki (- 6,6 proc.) oraz 1 229 osób rannych (- 6,6 proc.) mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Optymizmem napawać może zwłaszcza zauważalny spadek liczby ofiar śmiertelnych. W stosunku do sytuacji sprzed roku na polskich drogach zginęło o 165 osób mniej, co oznacza poprawę o blisko 13 proc!

Policjanci podkreślają, że nie szczędzą starań, by po naszych ulicach jeździło się bezpieczniej. W raporcie podsumowującym pierwszą połowę roku czytamy m.in. o różnych działaniach mających na celu uświadamianie niezdyscyplinowanych uczestników ruchu. Przykładowo w kwietniu ruszyła ogólnopolska akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo". W jej realizację zaangażowane są wszystkie jednostki policji. Celem jest budowanie świadomości grożących niebezpieczeństw oraz promowanie właściwych zachowań. W czerwcu ruszyła też kampania "Łapki na kierownicę", mająca uświadamiać kierowcom, jak niebezpieczne jest korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazy. Wspólnie z dystrybutorem aplikacji Yanosik przygotowanych zostało 500 tys. ulotek, które rozdawane były w trakcie kontroli drogowych.

Przy współpracy z PKP prowadzone były także działania "Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko". Policjanci - razem z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei - w pobliżu wybranych przejazdów kolejowych dyscyplinowali kierujących i pieszych, których lekkomyślne zachowania stwarzały niebezpieczeństwo spowodowania wypadku.

Watro dodać, że w pierwszej połowie roku zauważalnie spadła też liczba kradzieży samochodów. Policjanci odnotowali 4 992 tego typu sprawy, czyli o 424 mniej, niż w analogicznym okresie roku 2016. O 6 proc. (z 34 do 28 proc.) zmniejszyła się jednak wykrywalność twego typu przestępstw.