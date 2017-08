Rośnie liczba wypadków na przejazdach kolejowych

Z danych Polskich Linii Kolejowych wynika, że od stycznia do lipca doszło do 104 kolizji pociągów i samochodów. To o 22 wypadki więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku. 22 osoby zostały ciężko ranne. To o 11 więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku. Mniejsza jest natomiast liczba zabitych. W 2017 roku na przejściach zginęło 20 osób. To o 3 mniej, niż rok wcześniej.

Zdjęcie W tym wypadku kierowca został jedynie ranny - pociąg nie zmiażdżył jego auta, ale zepchnął z nasypu kolejowego /Piotr Tracz /Reporter

Przerwy i ograniczenia w ruchu wyniosły w czerwcu ponad 20 godzin.



Jak mówi Joanna Kubiak z PLK, wielu kierowców nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w okolicach przejazdów. Jej zdaniem jest to dowód na to, że cały czas jest potrzebna edukacja i mówienie o tym, czego nie powinno się robić w tych miejscach.



Jednym z najczęstszych przewinień kierowców jest ignorowanie znaku STOP, co zwiększa ryzyko wypadku. Joanna Kubiak dodaje, że wiele osób nie zatrzymuje się przed przejazdami, bezgranicznie ufając automatyce. Tymczasem nawet przy podniesionych rogatkach kierowcy powinni się zatrzymać i upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg. Joanna Kubiak dodaje, że szansa na przeżycie w zderzeniu z pociągiem jest minimalna.



Polskie Linie Kolejowe od kilku lat prowadzą akcję edukacyjną "Bezpieczny Przejazd", która ma za zadanie uświadomić kierowcom konsekwencje, wynikające z lekceważenia zasad bezpieczeństwa w okolicach przejazdów kolejowo - drogowych.