Tanie auto w młodym wieku. Tych samochodów szukają Polacy!

28 380 zł. Taką kwotę, średnio, Polacy gotowi są wydać na używany samochód. Które marki i modele cieszą się obecnie największą popularnością?

Jak wynika ze statystyk największego na naszym rynku serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych - otomoto.pl - w pierwszej połowie roku 2017 Polacy najchętniej kupowali używane auta z silnikiem benzynowym (połowa wyszukiwań). Coraz rzadziej zwracamy uwagę na diesle (30 proc.). Wśród osób dysponujących mocno ograniczonym budżetem dużą popularnością cieszy się też LPG (17,3 proc. wyszukiwań).

Chociaż średnia wartość wyszukiwanego pojazdu przekracza 28 tys. zł, w rzeczywistości niechętnie wydajemy na samochód takie kwoty. W warunkach brzegowych kryteriów wyszukiwania najczęściej pojawia się 16 500 zł.

Co pocieszające, można zauważyć wyraźną tendencję do odmładzania swojego parku maszyn. Aż 40 proc. wyszukiwań stanowią pojazdy z roczników 2010-2014, czyli stosunkowo młode. Co więcej, blisko 1/4 zapytań dotyczy samochodów z rocznika 2015 i młodszych! Popularny jest też przedział wiekowy 2005-2009.

Polacy w dalszym ciągu preferują auta producentów niemieckich. W rankingu najpopularniejszych marek na rynku wtórnym króluje Volkswagen (blisko 10 proc. ogółu wyszukiwań), przed 2. Audi (8,9 proc.) i 3. BMW (7,5 proc.). W pierwszej piątce znalazły się jeszcze: 4. Opel (7,3 proc.) i 5. Ford (6,3 proc.).

Powyższe zestawienie dobrze odzwierciedla lista najczęściej przeglądanych modeli. Pierwsze miejsce zajmuje na niej Audi A4 przed Volkswagenem Golfem i Oplem Astrą. W pierwszej piątce znalazły się też: 4. BMW serii 3 i 5. Volkswagen Passat.