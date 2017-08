W miniony weekend motoryzacyjną imprezą nr 1 był słynny Konkurs Samochodowej Elegancji w kalifornijskim Pebble Beach. Za oceanem zadebiutował m.in. zjawiskowy Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet.

Auto zaprojektowano w myśl filozofii "sensual purity", stawiającej na czyste linie i klasyczne proporcje. Samochód wpisuje się w modę, którą określić można, jako motoryzacyjne "art deco". Mimo europejskiego rodowodu w liniach karoserii odnajdziemy inspirację amerykańską motoryzacją z czasów międzywojennych. Ukłonem w jej stronę jest chociażby nawiązujący do kadłubów łodzi tył pojazdu.

Karoseria ma aż 5,6 m długości, 2,07 m szerokości i zaledwie 1,32 m wysokości. Mimo monstrualnych rozmiarów, w kabinie wygospodarowano miejsce zaledwie dla dwóch osób. Nawiązania do klasyków zza oceanu odnajdziemy m.in. w charakterystycznym kształcie kolumny kierowniczej czy pikowanej, skórzanej tapicerce drzwi. Wzorem klasycznych kabrioletów auto wyposażono w miękki dach. Również w liniach tylnej części kabiny odnajdziemy inspirację światem luksusowych jachtów.

Zgodnie z obowiązującymi dziś trendami Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet otrzymał napęd elektryczny. Samochód wykorzystuje cztery silniki trakcyjne - po jednym na każde z kół. W sumie układ dysponuje mocą 750 KM. Dzięki temu auto przyspiesza do 100 km/h w mniej niż 4 s i rozpędza się do - limitowanej elektronicznie - prędkości maksymalnej 250 km/h. Firma nie chwali się pojemnością baterii, ale zdradza, że zasięg - przynajmniej w cyklu pomiarowym NEDC - dochodzi do 500 km.

Mercedes proponuje też nową, pracującą w oparciu o standard CCS ładowarkę prądu stałego, która w zaledwie 5 minut jest w stanie doładować akumulatory tak, by pozwoliły pokonać kolejne 100 km.