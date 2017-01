​Toyota zaprezentowała auto koncepcyjne z systemem sztucznej inteligencji

Japoński koncern samochodowy Toyota Motor zaprezentowała prototyp swego najnowszego modelu Concept- i, wyposażonego w rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję.

Auto zostało przedstawione przed otwarciem największych Międzynarodowych Targów Elektroniki Użytkowej w Los Angeles, które rozpoczęły się w czwartek.

Koncepcyjny samochód ze znakiem Toyoty potrafi, jak podkreśla, jego producent "odczytywać emocje i cechy osobowości kierowcy".

Według Kyodo auto wyposażone jest w system sztucznej inteligencji, dzięki któremu może "obserwować" twarz kierowcy i odczytywać jego intencje, "rozmawiać" z nim na ulubione tematy, czy "proponować" mu jazdę dobraną do jego potrzeb trasą.

Samochód będzie też, jak twierdzi producent, mrugać do kierowcy ostrzegawczo światłami, gdy "wykryje" u niego choćby cień zmęczenia, odtwarzać relaksacyjną muzykę, by go rozluźnić, gdy jest zdenerwowany i przełączać się na tryb autonomiczny, jeśli "uzna", że kierowca prowadzi w sposób niebezpieczny.

Jak podała Kyodo, Toyota chce wyprodukować model eksperymentalny inteligentnego auta w ciągu najbliższych kilku lat i testować go w Japonii.