​Toyota FT-4X Concept - crossover 4x4 dla pokolenia wychowanego na klockach Lego

Na salonie samochodowym w Nowym Jorku Toyota pokazała nowego koncepcyjnego crossovera, zaprojektowanego z myślą o pokoleniu millenialsów. To auto z napędem 4x4 o modułowej konstrukcji nadwozia i wnętrza. Samochód zaprojektowało amerykańskie studio Toyoty Calty Design Research z Kalifornii.

Zdjęcie ​Toyota FT-4X Concept /

Atutem nowego crossovera C-HR jest awangardowy styl, natomiast pomysł na kolejnego crossovera od Toyoty idzie w zupełnie innym kierunku - maksymalnej praktyczności, ułatwiającej aktywne spędzanie czasu. Modułowa konstrukcja nadwozia i wnętrza, którą można z łatwością dostosowywać do aktualnych potrzeb, w zamyśle projektantów daje użytkownikom pełną swobodę korzystania z samochodu jako narzędzia do realizacji swoich pasji.

Reklama

Hasłem przewodnim projektu jest "Rugged Charm", czyli "nieugięty urok". Projekt nadwozia wykorzystuje geometryczną prostotę, nawiązując do znaku X, który jest widoczny w wyglądzie przodu i boku auta. Klapa bagażnika o nazwie Multi-Hatch to inżynieryjny fenomen. Otwiera się w dwie strony - poziomo w trybie Urban Mode i pionowo w trybie Outdoor Mode. W układzie Urban Mode klapa bagażnika dzieli się na dwa skrzydła drzwi, które otwierają się na boki. Ułatwiają one korzystanie z bagażnika na ograniczonej przestrzeni, na przykład na zatłoczonym parkingu.

Ustawienie Outdoor Mode scala oba skrzydła w jedną klapę, którą podnosi się do góry, tworząc dach chroniący przed deszczem lub słońcem. Do wyboru pożądanego trybu wystarczy ustawienie pod odpowiednim kątem obrotowej klamki. Co więcej, wszystkie klamki są na tyle duże, żeby można było je wygodnie chwycić nawet w rękawicach narciarskich. Na skrzydłach tylnych drzwi znajdują się dwa izotermiczne schowki do przechowywania gorących i zimnych produktów spożywczych.

Zdjęcie ​Toyota FT-4X Concept /

Główny projektant wnętrza, Ben Chang, chciał się upewnić, że nowoczesność kabiny TF-4X nie będzie polegała tylko na zastosowaniu ekranów dotykowych i nowych technologii - ale że nowatorskie będzie także podejście do poszczególnych elementów wykończenia w taki sposób, aby pełniły niespotykane w innych samochodach, praktyczne funkcje.

Zdjęcie ​Toyota FT-4X Concept /

Inspiracją dla projektu wnętrza była skrzynka na narzędzia. Jego modułowa budowa zawiera wiele otwieranych, przesuwnych i obrotowych elementów, które maksymalnie zwiększają użyteczność wnętrza. Znalazło się w nim miejsce m.in. na należący do wyposażenia auta śpiwór i butelkę na wodę. Płaska podłoga bagażnika może być składana i otwierana na wiele sposobów, odsłaniając dodatkowe schowki.

Zdjęcie ​Toyota FT-4X Concept /

Toyota zakłada, że nowy model będzie wykorzystywał 4-cylindrowy silnik benzynowy o niewielkiej pojemności. Auto zbudowane na platformie TNGA z przodu ma kolumny MacPhersona, zaś z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. Dobrą przyczepność w różnych warunkach zapewniają 18-calowe koła z oponami 225/55R-18 Goodyear All-Season. Nie wiadomo, czy nowy koncept znajdzie kontynuację jako auto produkcyjne, ale nowy projekt pokazuje, że projektantów Toyoty stać na śmiałe eksperymenty z wyobraźnią.