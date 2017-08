Próbują wymyślić koło na nowo

Producenci samochodów stanęli w obliczu technologicznej rewolucji. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość motoryzacji związana będzie z pojazdami o napędzie elektrycznym. Nad optymalizacją ich konstrukcji skupiają się dziś działy konstrukcyjne wszystkich motoryzacyjnych potentatów.

Zdjęcie Nowe koło Continentala /

Ciekawy projekt zaprezentowała właśnie firma Continental. Jej inżynierowie postanowili od nowa wynaleźć... koło. Chcąc zminimalizować masę, która jest kluczem do wydłużenia zasięgu i zoptymalizowania prowadzenia, postanowili zintegrować z obręczą koła elementy układu hamulcowego. W efekcie powstała składająca się z kilku segmentów felga przypominająca nieco te, stosowane niegdyś w samochodach ciężarowych.

Reklama

Koło Continentala składa się z zewnętrznego pierścienia, do którego przykręca się wewnętrzną, pięcioramienną tarczę nośną i montowanej bezpośrednio do niej tarczy hamulcowej. Sam zacisk przykręcany jest do piasty, ale nie obejmuje tarczy hamulcowej z zewnątrz, lecz od środka. Dzięki temu można było zdecydowanie zwiększyć jej średnicę, co przekłada się na większą siłę hamowania. Wszystkie elementy obręczy zaprojektowano w taki sposób, by ograniczyć masę i usprawnić proces chłodzenia hamulców.

Rozwiązanie opracowano z myślą o małych i średnich samochodach z napędem elektrycznym. Co ciekawe, sama tarcza hamulcowa wykonana została z aluminium! Firma uspokaja jednak, że uzyskany stop zapewnia niezbędną wytrzymałość, która dorównywać ma całkowitemu okresowi eksploatacji pojazdu!