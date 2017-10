Porsche 911 Carrera T. "Mniej znaczy więcej"

Niższa masa, ręczna skrzynia biegów o skróconych przełożeniach i dyferencjał o ograniczonym uślizgu. Tak, w skrócie, scharakteryzować można nowe Porsche 911 Carrera T, które nawiązywać ma do modelu z 1968 roku.

Zdjęcie Porsche 911 Carrera T /

Z zewnątrz samochód niewiele różni się od standardowych egzemplarzy 911 Carrera. Oko fana marki wypatrzy jedynie zmodyfikowany przedni spojler, obudowy lusterek i 20 calowe obręcze kół. Standardem są również malowane na czarno końcówki układu wydechowego i czarne napisy na osłonie chłodnicy.

Stworzony w ramach koncepcji "mniej znaczy więcej" samochód to ukłon w stronę tradycji - propozycja dla kierowców, dla których najważniejsze są towarzyszące prowadzeniu emocje. Priorytetem dla inżynierów była redukcja masy. By zmniejszyć ciężar auta tylna i boczne szyby wykonane zostały z cieńszego niż normalnie szkła. Zrezygnowano też z wielu mat wygłuszających, części tapicerek, a nawet tylnej kanapy. W rezultacie auto legitymuje się masą 1425 kg - to o 20 kg mniej niż porównywalnie wyposażona 911.

We wnętrzu znajdziemy m.in. elektrycznie regulowane fotele. Pierwszy raz, na liście opcji znalazły się pełne, sportowe "kubły". Z kierownicy zniknęła większość przycisków sterujących. Charakterystycznym akcentem zarezerwowanym dla serii 911 Carrera T są czerwone żłobienia lewarka zmiany biegów.

Zdjęcie Porsche 911 Carrera T /

Za napęd odpowiada podwójnie doładowany boxer o pojemności 3.0. Jednostka generuje moc 370 KM i osiąga maksymalny moment obrotowy 450 Nm. Wartość generowana jest w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowej od 1750 do 5000 obr./min! Stosunek mocy do masy wynosi 3,85 km na 1 KM.

Zdjęcie Porsche 911 Carrera T /

Dzięki krótszemu przełożeniu dyferencjału i mechanicznej blokadzie samochód przyspiesza do 100 km/h w 4,5 s - o 0,1 s szybciej, niż Porsche 911 Carrera Coupe. Auto osiąga prędkość 200 km/h w zaledwie 15,1 s od startu. Na liście opcji znalazła się dwusprzęgłowa przekładnia PDK. W takiej konfiguracji auto osiąga setkę w 4,2 s i rozpędza do 200 km/h w 14,5 s. Obie z dostępnych przekładni zapewniają prędkość maksymalna powyżej 290 km/h.

Porsche 911 Carrera T trafi do salonów z początkiem stycznia. Zamówienia na auto można jednak składać już teraz. W Niemczech ceny startują od 107,553 euro, czyli około 456 tys. zł.