Opel Grandland X - pierwsze zdjęcie

Opel nie spuszcza z tonu. Nie dalej, jak wczoraj poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące nowej Insignii w wersji Country Tourer. Dziś niemiecka marka publikuje pierwszą graficzną zapowiedź kolejnej nowości - Opla Grandland X.

Zdjęcie Opel Grandland X /

To kolejna z planowanych na ten rok siedmiu premier niemieckiego producenta. Samochód będzie większym bratem następcy Merivy - rozpoczynającego właśnie swoją rynkową karierę - modelu Opel Crossland X. Bazą do jego powstania była modułowa platforma podłogowa EMP2 koncernu PSA.

Opel Grandland X - zadebiutuje najprawdopodobniej na wrześniowym salonie motoryzacyjnym we Frankfurcie. Podobnie, jak w przypadku Crosslanda X, bazą do stworzenia nowego modelu jest platforma EMP2 nowego właściciela niemieckiej marki - francuskiego koncernu PSA. Samochód - najprawdopodobniej - będzie blisko spokrewniony z nowym Peugeotem 3008.



Wszystko wskazuje na to, że bliźniacze modele powstawać będą w tej samej fabryce. Ich budową zająć ma się zakład we francuskim Sochaux. Oznacza to, że - wzorem Peugeota 3008 - w cennikach Opla Grandland X pojawi się też m.in. odmiana z napędem hybrydowym.

Nowy corossover spod znaku Opla trafić ma na rynek jeszcze przed końcem roku.