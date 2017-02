Nowe systemy w Skodzie Octavii

Przy okazji liftingu w Skodzie Octavii pojawiły się nowe technologie. Mobilne usługi online pozwalają kierowcy lepiej zarządzać swoim samochodem, podczas gdy szereg nowych systemów wspomagania prowadzenia czyni jazdę jeszcze bardziej komfortową i bezpieczną.

Skoda wyposażyła swój bestseller w szereg nowych technologii opartych o wymianę danych - to mobilne usługi online zebrane pod nazwą Skoda Connect. Podzielone są na dwie kategorie: usługi Infotainment Online dla systemów nawigacyjnych Columbus i Amundsen oraz usługi Care Connect, zbierające w jednym miejscu funkcje poszerzające bezpieczeństwo oraz umożliwiające zdalny dostęp do wybranych funkcjonalności.

Szczególnie przydatną funkcją działającą w ramach Infotainment Online są dane dotyczące aktualnego natężenia ruchu drogowego, które wskazuje rzeczywiste natężenie ruchu wzdłuż wyznaczonej trasy przejazdu i sugeruje użyteczne trasy alternatywne, gdy napotka na utrudnienia. Pozostałe funkcje dostarczają informacji na temat wybranych parkingów, cen paliw na okolicznych stacjach, aktualności i prognozy pogody. Używając portalu Skoda Connect, można przenieść swoje zapisane trasy, cele i cele specjalne (POI) bezpośrednio z własnego komputera do samochodu. Dla systemu Columbus są zarezerwowane ponadto takie rozwiązanie jak Google Earth. Dzięki połączeniu z siecią mapy nawigacji Columbus są na bieżąco aktualizowane do najnowszych wersji.

Wśród usług należących do Care Connect jedną z najważniejszych jest funkcja połączeń ratunkowych eCall. Jeśli podczas zderzenia uruchomiony zostanie którykolwiek z systemów bezpieczeństwa aktywnego, samochód automatycznie skontaktuje się ze służbami ratunkowymi. System ten będzie obowiązkowy we wszystkich nowych samochodach od 2018 roku.



ECall obejmuje także możliwość powiadomień dla mniej poważnych zdarzeń drogowych i wezwania assistance. Usługi zawarte w tak zwanym pakiecie poszerzonej komunikacji serwisowej pomagają między innymi zaplanować harmonogram serwisowy: autoryzowany serwis kontaktuje się z właścicielem przed przeglądem celem umówienia dogodnego terminu spotkania.

Usługi Care Connect wspierane są przez nową aplikację Skoda Connect dedykowaną smartfonom. Rozwiązanie to przynosi ciekawe możliwości, jak na przykład zdalny dostęp do samochodu. Funkcja Status samochodu poinformuje, czy ma on w danej chwili włączone światła lub zamknięte wszystkie drzwi. Dzięki aplikacji można też namierzyć pozostawiony samochód lub zdalnie uruchomić klakson i światła awaryjne, by łatwiej znaleźć go na parkingu. Właściciel może zlokalizować, gdzie jest zaparkowany samochód oraz może ustawić prędkość, po przekroczeniu której otrzyma powiadomienie na smartfon.

Specjalnie dla sytuacji w ruchu miejskim rozwinięto system ochrony pieszych. Pomiędzy prędkością 10 a 60 km/h system ten uruchamia hamulec awaryjny w sytuacji wtargnięcia pieszego na drogę samochodu. Rozwiązanie to jest częścią opcji Front Assist, która obejmuje także funkcję awaryjnego hamowania w mieście. Asystent ruchu w martwym polu pomaga kierowcy uniknąć niebezpiecznych sytuacji przy zmianie pasa z pomocą dwóch radarów nadzorujących ruch za samochodem. Gdy kierowca nie widzi zbliżającego się z tyłu uczestnika ruchu, system ostrzega go przed nim sygnałami dochodzącymi z lusterek bocznych. Kolizji podczas cofania - tak przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego czy przy parkowaniu równoległym - zapobiega system Rear Traffic Alert, który bardzo wcześnie rozpoznaje ruch zbliżający się z tyłu pojazdu.

Kolejną ciekawą innowacją dostępną w Octavii jest rozwiązanie wspomagania cofania z przyczepą. Używając pokrętła do ustawiania lusterek bocznych kierowca reguluje kąty, pod którymi chce manewrować do tyłu z przyczepą. Gdy samochód zaczyna się poruszać, system sugeruje optymalne ruchy kierownicą.