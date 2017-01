7,5 s do setki i 3,9 l/100 km? Oto nowe BMW 520d EfficientDynamics

W marcu cenniki BMW uzupełni nowa odmiana popularnej "piątki" - model 520d EfficientDynamics. Na pierwszy rzut oka samochód nie wyróżnia się niczym szczególnym do momentu, aż nie zagłębimy się w dane techniczne...

Nowe BMW 520d EfficientDynamics ma być najoszczędniejszym autem w gamie modelowej serii pięć. Zdaniem producenta średnie zużycie paliwa (w zależności od warunków) waha się w granicach 3,9-4,3 l/100 km. Oznacza to, że samochód emituje zaledwie 102-114 gramów CO2 na kilometr.

Suche dane nie robią może piorunującego wrażenia, ale nie sposób pominąć, że mamy do czynienia z wygodnym sedanem klasy średniej, którego masa sięgać może 1615 kg! Co więcej, jak zapewnia producent, samochód przyspiesza do 100 km/h w 7,5 s i osiąga prędkość maksymalną 235 km/h.

Uzyskanie rewelacyjnie niskiego zużycia paliwa - przynajmniej w cyklu pomiarowym - możliwe było m.in. dzięki zastosowaniu ośmiostopniowej, automatycznej przekładni Steptronic o wydłużonych przełożeniach (z funkcją "żeglowania"). Samochody z serii EfficientDynamics standardowo wyposażone są też w system odzyskiwania energii hamowania, specjalny pakiet aerodynamiczny i szereg innych rozwiązań konstrukcyjnych poprawiających wydajność (np. elektryczna pompa olejowa czy opony o obniżonych oporach toczenia).

Źródłem napędu BMW 520d EfficientDynamics jest czterocylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny o pojemności 2,0 l. Jednostka korzysta z systemu doładowania TwinTurbo ze sprężarkami o zmiennej geometrii i wysokociśnieniowego, bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail. Motor - przy 4000 obr./min - rozwija moc maksymalną 190 KM. Maksymalny moment obrotowy - 400 Nm - oferowany jest w zakresie 1750-2500 obr./min. W układzie wydechowym zastosowano tzw. "mokry" filtr cząstek stałych SCR.

Ceny najoszczędniejszego w rodzinie serii 5 modelu 520d EfficientDynamics poznamy w marcu.