911 GT2 RS najszybszym Porsche 911 w historii

Porsche 911 GT2 RS ustanowiło nowy rekord świata wśród dopuszczonych do ruchu aut sportowych – liczącą 20,6 km długości Północną Pętlę toru Nürburgring pokonało w czasie 6 minut i 47,3 sekundy.

Przejazd odbył się w obecności notariusza, a uzyskany wynik przekroczył oczekiwania samych przedstawicieli marki ze Stuttgartu-Zuffenhausen. Frank-Steffen Walliser, wiceprezes oddziału Motorsport i sekcji modeli GT, powiedział: "Gdy rozpoczynaliśmy prace nad GT2 RS, wyznaczyliśmy sobie cel okrążenia toru w czasie poniżej 7 minut i 5 sekund. Pobicie tego celu o 17,7 sekundy zapisujemy na konto naszych inżynierów, mechaników i kierowców - ich ekipa doskonale ze sobą współpracowała. Nasz wynik pozwala oficjalnie stwierdzić: GT2 RS to nie tylko najmocniejsze, ale i najszybsze 911 wszech czasów".



A rekord nie był wyczynem jednorazowym: Lars Kern (30 lat) z Niemiec i Nick Tandy (32 lata) z Wielkiej Brytanii już w swojej pierwszej próbie pobili poprzedni najlepszy wynik dla dopuszczonych do ruchu aut sportowych (6 minut 52,01 sekundy) i pięć okrążeń z rzędu przejechali w czasie poniżej 6 minut i 50 sekund. Andreas Preuninger, szef linii modeli GT, mówi: "Klasę 911 GT2 RS potwierdza nie tylko rekordowy czas przejazdu, ale i konsekwencja jego osiągów notowanych na każdym okrążeniu. Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, że takie wyniki udało się uzyskać na dwóch różnych samochodach prowadzonych przez dwóch różnych kierowców. To podkreśla zdolność GT2 RS do odtwarzania tego rekordu raz po raz".

Fabryczny kierowca Porsche Nick Tandy przyleciał do Niemiec prosto z 6-godzinnego wyścigu Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA (WEC) w Austin w Teksasie i przesiadł się z prototypu Le Mans 919 Hybrid do 700-konnego 911 GT2 RS z oponami Michelin Pilot Cup 2. Rekordowy czas okrążenia "wykręcił" Lars Kern, profesjonalny testowy kierowca Porsche i pasjonat wyścigów. Poza udziałem w australijskiej edycji Carrera Cup Kern regularnie startuje w mistrzostwach VLN Endurance Championship na Nürburgringu, zna więc Północną Pętlę "na wylot". Rekordowe okrążenie rozpoczęło się o godzinie 19:11 i zakończyło 6 minut i 47,3 sekundy później, w idealnych warunkach pogodowych. Zwyczajowo dla rekordowych przejazdów czas okrążenia zmierzono dla odcinka liczącego 20,6 km długości. Średnia prędkość samochodu wyniosła 184,11 km/h.

GT2 RS - najszybsza i najmocniejsza zatwierdzona do ruchu drogowego "911" w historii - swoją globalną premierę świętowała pod koniec czerwca, podczas Festiwalu Prędkości w brytyjskim Goodwood. Jej sercem jest 6-cylindrowy silnik biturbo typu bokser, rozwijający moc 700 KM i 750 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Tylnonapędowe, dwuosobowe coupé z pełnym zbiornikiem paliwa waży zaledwie 1470 kg i rozpędza się od 0 do 100 km/h w ciągu 2,8 s. Prędkość maksymalna samochodu wynosi 340 km/h.