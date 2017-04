10 atutów odświeżonej Toyoty Yaris

Toyota Yaris 2017 po faceliftingu to kolejna odsłona najpopularniejszego samochodu Toyoty w Europie. Miejski hatchback ma na rynku Europy Zachodniej 6,5 procentowy udział w rynku, największy od początku historii tego modelu. Toyota zainwestowała 90 milionów euro w opracowanie drugiego liftingu trzeciej już generacji swojego bestsellera o europejskim rodowodzie, co zaowocowało jak dotąd najlepszą jego odsłoną. Oto 10 powodów, dla których nowy Yaris jest warty uwagi.

Zdjęcie Toyota Yaris /INTERIA.PL

1. Nowy, dynamiczny design przodu nawiązujący stylistyką do katamaranu oraz szersza, mocniej osadzona na drodze sylwetka sprawiają, że Yaris wygląda jeszcze nowocześniej i ciekawiej niż poprzednie wersje. Lampy LED do jazdy dziennej wyposażono w światłowody.

2. Zupełnie nowy projekt tyłu auta wprowadza rozwiązanie niestosowane dotąd w tym modelu - tylne lampy rozciągają się od błotników aż na pokrywę bagażnika, jak w samochodach wyższych klas. Można je wyposażyć w światła stop z diodami LED oraz światła pozycyjne ze światłowodami.

3. Yaris zyskuje jeszcze więcej wyrazu dzięki nowej wersji wyposażenia Selection, która zastępuje oferowaną w ubiegłym roku limitowaną edycję o tej samej nazwie. Cztery odsłony - na początku Selection Sapphire, Selection Passion, Selection Pure i Selection Platinium łączą interesujące kolory nadwozia z kontrastującym czarnym dachem i czarnym wykończeniem innych elementów nadwozia.

Zdjęcie Toyota Yaris / INTERIA.PL

4. Odświeżony model daje możliwość dopasowania koloru wnętrza do koloru nadwozia. W wersji Selection niebieskie akcenty we wnętrzu występują w połączeniu z niebieskim i czarnym lakierem, wnętrze w kolorze burgund komponuje się z nadwoziem czerwono-czarnym, ciepło szary design z brązowo-czarnym nadwoziem, zaś czarne wnętrze dopasowano do białego i czarnego samochodu. W topowej wersji Dynamic wnętrze także jest czarne, z częściowo skórzaną tapicerką.

5. To jedyny samochód w segmencie B dostępny z benzynowo-elektrycznym napędem hybrydowym. Choć nie ładuje się go z gniazdka, w miejskich warunkach może się poruszać na samym silniku elektrycznym nawet przez ponad połowę czasu jazdy. Udowodniło to nowe inteligentne narzędzie telemetryczne do gromadzenia danych, które pozwoliło sprawdzić stopień wykorzystywania silnika elektrycznego w 900 badanych Yarisach Hybrid. Łącznie testowane samochody pokonały ponad pół miliona kilometrów w różnych warunkach, poruszając się w trybie EV średnio przez 54% czasu.

6. Nowy Yaris Hybrid pracuje ciszej i prowadzi się bardziej komfortowo przy równie dobrych właściwościach jezdnych. Udało się to osiągnąć dzięki nowym mocowaniom silnika, przednim półosiom, ramie pomocniczej oraz zmodyfikowanemu układowi dolotowemu powietrza. Mniejszy poziom hałasu Yaris uzyskał także dzięki nowemu tłumikowi pośredniemu.

Zdjęcie Toyota Yaris / INTERIA.PL

7. Yaris Hybrid z udoskonalonym napędem o mocy 100 KM z automatyczną przekładnią E-CVT po raz pierwszy jest o 2000 zł tańszy od podobnej wersji z silnikiem Diesla i manualną skrzynią biegów.

8. Zupełną nowością jest 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 111 KM, który spełnia zapowiadaną, rygorystyczną normę Euro 6c. Debiutujący wraz z Yarisem motor jest o 10% mocniejszy i o 12% oszczędniejszy od swojego poprzednika, silnika 1,33 VVT-i, który rozpędza auto od 0 do 100 km/h o 0,8 sekundy szybciej (11,0 zamiast 11,8).

9. Pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense należy do wyposażenia standardowego we wszystkich wersjach wyposażenia. To nowoczesne rozwiązanie ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie zderzenia z poprzedzającym samochodem, w razie potrzeby włącza automatyczne hamowanie awaryjne, sygnalizuje niezamierzone zjechanie z pasa ruchu oraz automatycznie przełącza w nocy światła drogowe na mijania, tak aby nie oślepiać innych kierowców, i przywraca światła drogowe, kiedy są po temu warunki. Od wersji Premium samochód jest doposażony także w system rozpoznawania najważniejszych znaków drogowych.

10. Gama wersji Yarisa niedługo zostanie rozszerzona o ekscytującego hot hatcha, Yarisa GRMN. Model ujrzy światło dzienne z okazji powrotu Toyoty do Rajdowych Mistrzostw Świata i jest inspirowany Yarisem WRC, który odnosi kolejne sukcesy na trasach rajdowych całego świata. Silnik 1,8 l o mocy 210 KM współpracujący z 6-stopniową manualną skrzynią biegów zapewnia najlepsze osiągi w swojej klasie. Wzmocnione zawieszenie i dodatkowo usztywnione podwozie były testowane na słynnym torze Nürburgring we współpracy z Toyota GAZOO Racing, oficjalnym zespołem rajdowym i wyścigowym Toyoty.