Nissan IMx - elektryczny i autonomiczny

Nissan IMx, w pełni elektryczny koncepcyjny crossover z funkcją jazdy autonomicznej i zasięgiem ponad 600 kilometrów, został zaprezentowany na salonie samochodowym w Tokio.

"Bezemisyjny koncepcyjny crossover IMx jest zapowiedzią przyszłych kierunków rozwoju inteligentnej mobilności Nissana" — powiedział Daniele Schillaci, wiceprezes zarządu ds. globalnego marketingu i sprzedaży w dziale samochodów bezemisyjnych i akumulatorów. "Poprzez inteligentną mobilność Nissan stara się zmieniać sposób komunikacji między ludźmi i samochodami, a także interakcje między samochodami i społeczeństwem w bliższej i dalszej przyszłości".

Podstawą technologiczną IMx jest przyszła wersja systemu jazdy autonomicznej ProPILOT. Po wybraniu trybu jazdy ProPILOT system chowa kierownicę w desce rozdzielczej i rozkłada wszystkie fotele, aby kierowca i pasażerowie mieli więcej przestrzeni i mogli bardziej zrelaksować się w czasie podróży. W trybie manualnym kierownica wysuwa się, fotele wracają do normalnego położenia, a za prowadzenie pojazdu znów odpowiada kierowca.

Koncepcyjny Nissan IMx jest oparty na nowej platformie samochodów elektrycznych Nissana. Charakteryzuje się ona zupełnie płaską podłogą, co przekłada się na obszerność kabiny i poprawę dynamiki jazdy. Dzięki niskiemu środkowi ciężkości zawieszenie oferuje dobre właściwości jezdne, zwłaszcza jak na segment crossoverów.

IMx jest wyposażony w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 435 KM i aż 700 Nm momentu obrotowego. Źródłem energii jest akumulator o dużej pojemności, którego konstrukcję dopracowano pod kątem zwiększenia gęstości energetycznej. Pozwala on na przejechanie ponad 600 kilometrów na jednym ładowaniu, co oznacza możliwość swobodnego podróżowania na długich trasach.

Co ciekawe jednak, samochód ten może służyć nie tylko jako środek transportu. Na przykład po zawiezieniu właściciela na lotnisko IMx może sam zaparkować się w miejscu umożliwiającym podłączenie się do sieci elektroenergetycznej i działać jako wirtualna elektrownia, oddając nadwyżkę prądu do sieci. Funkcja ta jest rozszerzeniem koncepcji wykorzystywania samochodu jako źródła energii dla domów mieszkalnych i innych budynków. Po powrocie właściciela IMx będzie czekał na niego przed terminalem i odwiezie go do domu. Cały proces odbywa się sprawnie, między innymi dzięki zwiększonej pojemności akumulatora i technologiom podłączania samochodów do internetu, takim jak Seamless Autonomous Mobility.

Dotychczas samochody były projektowane z wyraźnym wyodrębnieniem nadwozia i wnętrza. Nadwozie ma dawać poczucie ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz, natomiast wnętrze tworzy klimat pomagający kierowcy w skupieniu się na prowadzeniu pojazdu. To podejście najprawdopodobniej zmieni się wraz z pojawieniem się w pełni autonomicznych pojazdów. Projektanci Nissana starali się tak urządzić wnętrze IMx, aby stworzyć wrażenie otwartości przy zachowaniu poczucia prywatności. Tak oto powstała przestrzeń stanowiąca pomost między wnętrzem i elementami zewnętrznymi pojazdu.

Projektanci chcieli także podkreślić kluczowe cechy samochodów elektrycznych — ciszę i wysoką kulturę pracy podzespołów oraz wrażenie lekkości i dynamiki wynikające z potężnego zapasu mocy. Minimalistyczne i sportowe wzornictwo elektrycznego IMx nawiązuje do charakterystycznych rozwiązań stylistycznych typowych dla Nissana, takich jak przedni pas z motywem litery V czy wyraźnie zarysowana, wznosząca się linia boczna, biegnąca od maski silnika po tył samochodu. Szerokie płaszczyzny wyraźnie wyprofilowanych przednich błotników rozpoczynają się przy kracie wlotu powietrza i płynnie przechodzą w boki nadwozia, dając wrażenie warstwowej konstrukcji.

Panoramiczny panel wskaźników z ekranem OLED wyświetla w tle widok otoczenia pojazdu. Osobny wyświetlacz imitujący drewno z widocznym rysunkiem słojów jest umieszczony pod panelem wskaźników i otacza kabinę, sięgając również na boki drzwi. Dzięki niemu osoby podróżujące samochodem mają poczucie kontaktu z otoczeniem, podobnie jak przez tradycyjne japońskie ściany z papieru shoji.

Układ sztucznej inteligencji umożliwia sterowanie panelem wskaźników za pomocą gestów i ruchu oczu. Intuicyjny interfejs pozwolił wyeliminować wiele fizycznych przełączników i elementów sterowania, dzięki czemu kabina IMx jest nie tylko prosta stylistycznie, ale także efektywna i komfortowa.