VW wystartuje w Pikes Peak autem elektrycznym

Volkswagen przygotowuje elektryczny samochód wyścigowy - weźmie on udział w najsłynniejszym wyścigu górskim na świecie.

Zdjęcie Elektryczna wyścigówka Volkswagena /

Prototyp wyposażony w napęd na cztery koła stanie 24 czerwca 2018 roku na stracie do Pikes Peak International Hill Climb w Kolorado w USA, by pojawiając się na mecie na wysokości 4300 metrów n.p.m. ustanowić nowy rekord dla samochodów elektrycznych. U

dział w tym sportowym przedsięwzięciu jest elementem zmian w Volkswagenie, który zamierza stać się wiodącym producentem samochodów elektrycznych. Do 2025 roku marka z Wolfsburga będzie oferowała 23 modele z czysto elektrycznym napędem.



- "Wyścig górski na Pikes Peak jest jednym z najsłynniejszych na świecie, stanowi ogromne wyzwanie, a przez to doskonale nadaje się do tego, by wykazać jak bardzo efektywne są najnowocześniejsze rozwiązania techniczne - stwierdził dr Frank Welsch, Członek Zarządu ds. Rozwoju. - Nasza elektryczna wyścigówka będzie wyposażona w innowacyjne akumulatory i silniki. Ekstremalny test wytrzymałościowy, jakim jest wyścig na Pikes Peak dostarczy nam ważnych wskazówek na temat kierunku rozwoju, a jednocześnie pozwoli zaprezentować nasze produkty i zastosowane w nich rozwiązania techniczne.



Pojazd jest konstruowany przez Volkswagen Motorsport w ścisłej współpracy z Działem Rozwoju Technicznego w Wolfsburgu. - Wyścig na Pikes Peak oznacza dla nas nowy początek. Po raz pierwszy tworzymy samochód wyścigowy z czysto elektrycznym napędem - mówi dyrektor Volkswagen Motorsport Sven Smeets. - To ważny etap w naszym nowym podejściu do sportów samochodowych. Zespół jest niezwykle podekscytowany faktem, że może podjąć to wielkie wyzwanie.



W wyścigu górskim na Pikes Peak Volkswagen Motorsport wziął ostatni raz udział w 1987 roku wystawiając Golfa wyposażonego w dwa silniki; niewiele zabrakło by auto zajęło wówczas pierwsze miejsce. - Najwyższy czas na rewanż - dodaje Smeets.



Międzynarodowy wyścig górski Pikes Peak - przez znawców określany też jako "Race to the clouds" - jest od 1916 roku rozgrywany w pobliżu Colorado Springs w Rocky Mountains. Jego 19,99-kilometrowa trasa rozpoczyna się na wysokości 1.440 metrów i prowadzi na szczyt znajdujący się 4.300 metrów nad poziomem morza. Rekord w klasie samochodów elektrycznych wynosi teraz 8 minut i 57,118 sekund, został ustanowiony w 2016 roku przez Amerykanina Rhysa Millena (e0 PP100).