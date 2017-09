Oto Nissan Leaf drugiej generacji

Nissan zaprezentował właśnie drugie wcielenie jednego z najpopularniejszych samochodów elektrycznych na świecie – modelu Leaf. Auto upodobniło się do swoich spalinowych braci: Micry i Pulsara.

Zdjęcie Nissan Leaf /

Nowy Leaf mierzy teraz 4480 mm długości, 1790 mm szerokości i 1535 mm wysokości. Bez zmian pozostał za to liczący 2700 mm rozstaw osi. Auto zerwało wreszcie z zachowawczą stylistyką poprzednika. Do nowych aut z rodziny japońskiego producenta nawiązują chociażby charakterystyczny grill w kształcie litery V czy zachodzące daleko na nadkola reflektory. Nowy Leaf może się też pochwalić dobrą aerodynamiką (współczynnik oporu powietrza Cd = 0,28) i stosunkowo dużym, wynoszącym aż 15 cm, prześwitem.

Reklama

W kabinie znajdziemy zupełnie nową deskę rozdzielczą, która jest teraz wykonana z lepszych i przyjemniejszych w dotyku materiałów. Jej skromne kształty wydają się jednak kontrastować z odważnymi konturami karoserii. We wnętrzu dominują różne odcienie czerni, centralne miejsce na konsoli środkowej zajmuje 7-calowy, dotykowy wyświetlacz zintegrowany z nowym systemem info-rozrywki.

Producent zapowiada całą masę elektronicznych systemów wspomagających. Należą do nich m.in. proPILOT (utrzymywania prędkości i pasa ruchu na autostradzie), proPILOT Park (w pełni automatyczne parkowanie - komputer przejmuje wówczas wszystkie funkcje związane z prowadzeniem) oraz - nowy e-Pedal.



Zdjęcie Nissan Leaf /

Ta ostatnia polega na możliwości prowadzenia pojazdu używając wyłącznie pedału przyspieszenia. Gdy kierowca zdejmie z niego stopę hamulce "rekuperacyjne" i cierne uruchamiane są automatycznie, co w konsekwencji powoduje łagodne hamowanie, aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. Pozwala to np. utrzymywać stałą prędkość w czasie zjeżdżania ze stromych wzniesień.



Nissan Leaf II 1 16 . Autor zdjęcia: Źródło: 16

W europejskiej specyfikacji źródłem napędu nowego Leafa jest silnik elektryczny rozwijający 150 KM i 320 Nm. Producent nie chwali się przyspieszeniem do 100 km/h. Deklaruje jedynie, że prędkość maksymalna ważącego 1535 kg auta to 144 km/h.



Źródłem energii są akumulatory litowo-jonowe o pojemności 40 kWh. Wg cyklu NEDC zasięg samochodu wynosi 378 km. Pełne ładowanie baterii trwa między 8 a 16 godzin, w zależności od rodzaju ładowarki (3 lub 6 kWh). Producent przewiduje też możliwość szybkiego doładowania akumulatorów. "Dotankowanie" do około 80 proc. pojemności baterii zajmuje 40 minut.



Zdjęcie Nissan Leaf /

Przypominamy, że Nissan Leaf dzierży tytuł najlepiej sprzedającego się elektrycznego samochodu w historii. Od rynkowej premiery modelu w 2010 roku firma dostarczyła już nabywcom przeszło 283 tys. egzemplarzy.