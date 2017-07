S8 zablokowana do godziny 18

Droga S8 w Łódzkiem zablokowana. Do wypadku doszło około południa, jednak jak informuje GDDKiA oddział Łódź, droga w kierunku Wrocławia będzie zablokowana co najmniej do godziny 18.

Do wypadku doszło na odcinku między węzłem Zduńska Wola Zachód a Złoczew, w kierunku Wrocławia. Generalna dyrekcja apeluje, by jadąc na Dolny Śląsk omijać dzisiaj ten odcinek trasy.



Zgodnie z informacjami jadący z Gdańska autostradą A1 nie powinni zjeżdżać na drogę S8 na węźle Łódź Południe, tylko powinni kierować się do Piotrkowa Trybunalskiego i tam na węźle Piotrków Trybunalski Południe zjechać w kierunku Bełchatowa i Wrocławia na DK 74j.



Podobnie powinni jechać podążający z Warszawy drogą S8 w kierunku Dolnego Śląska. Na węźle Piotrków Trybunalski Południe, zalecane jest kierować się na DK 74j w stronę Bełchatowa i Wrocławia, a nie zjeżdżać na autostradę A1 w kierunku Łodzi.



Wszystkim, którzy znaleźli się na drodze S8 między węzłem Łódź Południe i Sieradz Wschód, zaleca się, aby opuścić drogę S8 najpóźniej na węźle Zduńska Wola Wschód (lub wcześniej np. na węźle Łask), w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że do chwili usunięcia skutków kolizji w przed węzłem Złoczew, nie będą mogli oni opuścić zablokowanej trasy.



Zjeżdżając z drogi S8 na węźle Zduńska Wola, należy kierować się na Widawę i Wieluń drogą wojewódzką nr 481 lub przez Zduńską Wolę i Sieradz pojechać drogą wojewódzką 482.



(GDDKiA Łódź)









