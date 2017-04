Policja zatrzymała Irlandczyka w kradzionym Audi

​Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku odzyskali auto o wartości 160 tys. zł. oraz zatrzymali kierowcę posługującego się podrobionymi dokumentami.

Zdjęcie Sprawdzanie dokumentów na urządzeniu VSC4C /Policja

Od lat krążący stereotyp mówi o tym, że Polacy bardzo lubią okradać Niemców, a szczególnie upodobali sobie ich samochody. Okazuje się, że również obywatele innych krajów czasami kradną auta u naszych zachodnich sąsiadów i udają się do Polski.



26 kwietnia 2017 r. funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku na drodze krajowej nr 2, zatrzymali do kontroli samochód marki Audi A4, który posiadał niemieckie numery rejestracyjne. Kierowca, 31-letni obywatel Irlandii, okazał do kontroli irlandzkie prawo jazdy oraz dowód osobisty.

Dokumenty wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy, gdyż odbiegały od znanych im wzorów. Przypuszczenia potwierdziły się po kontroli na specjalistycznym urządzeniu VSC4C, służącym do badania autentyczności dokumentów. Okazało się również, że pojazd figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen jako utracony na terytorium Niemiec. Szacunkowa wartość Audi A4 z 2016 r. wynosi 160 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna wraz z pojazdem został przekazany funkcjonariuszom z KPP w Słubicach.