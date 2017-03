Polacy pokochali usługi assistance

​W ostatnich czterech latach liczba klientów, którzy korzystają z assistance, wzrosła ponaddwukrotnie i przekracza dziś 2,6 mln. Polacy przestają postrzegać usługi pomocowe wyłącznie jako wsparcie przy kłopotach z autem.

Zdjęcie Kierowcy przekonali się do usług assistance /Adrian Ślazok /Reporter

Assistance samochodowe wciąż jest najbardziej powszechne, ale szybko rośnie popularność segmentu medycznego i turystycznego. Usługi pomocowe cieszą się niemal 100-procentowym wskaźnikiem zadowolenia klientów. Coraz częściej z takich pakietów, powszechnych dotąd w dużych miastach, korzystają mieszkańcy mniejszych miejscowości.

- W ubiegłym roku z usług assistance skorzystała rekordowa liczba Polaków. W ciągu ostatnich czterech lat nastąpił ponaddwukrotny wzrost liczby klientów - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Tomasz Frączek, prezes zarządu Mondial Assistance.

Z usług assistance w 2016 roku skorzystało ponad 2,6 mln Polaków. Dla porównania jeszcze w 2013 roku pakiet pomocowy miało 1,1 mln klientów. Badanie Ipsos - przeprowadzone w styczniu na zlecenie Mondial Assistance - pokazało, że rośnie nie tylko wykorzystanie, lecz także świadomość dotycząca tego rodzaju usług.

- Assistance stał się zwykłą usługą, z której Polacy powszechnie korzystają. Nie jest już postrzegany jako niedostępny, luksusowy i drogi - mówi Tomasz Frączek. - Coraz częściej usługi assistance są wykorzystywane poza dużymi ośrodkami miejskimi, w miejscowościach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Tam wzrost popularności assistance jest najbardziej dynamiczny.

Z badania "Rynek usług assistance widziany oczami klientów" wynika, że Polacy przestają powoli postrzegać ten rodzaj usług wyłącznie jako wsparcie w razie kłopotów z samochodem. Rośnie liczba klientów, którzy rozumieją assistance jako szeroko pojęte usługi pomocowe i ratunkowe (tak deklaruje 49 proc. badanych, wzrost o 15 pkt proc. rok do roku), które są dopełnieniem tradycyjnego ubezpieczenia.

- Około 75 proc. klientów postrzega usługi assistance jako dobry dodatek do głównej polisy ubezpieczeniowej lub usług bankowych - mówi Tomasz Frączek.

Assistance samochodowe wciąż jest jednak najpopularniejszą usługą wśród Polaków (84 proc.). Na drugim miejscu znalazło się wsparcie medyczne, zapewniające na przykład domowe wizyty lekarskie (80 proc.). Kolejny pod względem popularności jest assistance turystyczne/podróżne (66 proc.) oraz domowe (60 proc., spadek o 9 pkt proc.). Mężczyźni jako najbardziej potrzebny i przydatny uważają assistance samochodowy.

- Kobiety, które są w większym stopniu odpowiedzialne za zdrowie rodziny, bardziej cenią usługi pomocy medycznej, na przykład wizyty domowe. Dalej plasują się usługi turystyczne i pomoc assistance poza granicami kraju - mówi Tomasz Frączek.

Jak wynika z badania Ipsos, typowym posiadaczem usług assistance jest mężczyzna (59 proc.) z wyższym wykształceniem, mieszkający w trzyosobowym lub większym gospodarstwie domowym, w dużym mieście, powyżej 200 tys. mieszkańców.

- Z usług assistance korzystają przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, pracownicy biurowi, specjaliści, także osoby na stanowiskach kierowniczych. Zwykle mają rodziny, mieszkają w gospodarstwach domowych liczących przynajmniej trzy osoby. W dużej części są to też mieszkańcy dużych miast. Obserwujemy jednak, że proporcja przechyla się nieco na korzyść małych miasteczek, w których rośnie liczba posiadaczy assistance - mówi Anna Karczmarczuk, prezes zarządu Ipsos Polska.

Ze statystyk wynika, że klienci, którzy przynajmniej raz skorzystali z usług pomocowych, chętnie sięgają po nie ponownie. Wyraźnie wzrosła liczba osób, które wykorzystują pakiet assistance częściej niż raz do roku. Dotyczy to w szczególności usług dodawanych do produktów bankowych. Jeszcze dwa lata temu klienci bankowości korzystali z pomocy dwa razy w roku, a teraz średnia wzrosła do 2,5. Świadczy to o pozytywnych doświadczeniach konsumentów, którzy zetknęli się z usługami assistance.

- Usługi assistance cieszą się bardzo wysokim wskaźnikiem zadowolenia klientów, niedoścignionym dla innych branż. Pakiety pomocowe są również postrzegane jako najbardziej atrakcyjne produkty ubezpieczeniowe, zarówno w bankach, jak i w towarzystwach ubezpieczeniowych - mówi Tomasz Frączek.

Jak wynika z szóstej edycji badania przeprowadzonego na zlecenie Mondial Assistance, pakiety pomocowe (samochodowe, medyczne, turystyczne i domowe) mają 95-proc. wskaźnik satysfakcji klienta. To poziom bardzo wysoki dla sektora usług, nie tylko finansowych. Zdaniem branżowych ekspertów tłumaczy to ciągły rozwój assistance pomimo trudnych warunków w branży finansowej.

- Obecnie modne i potrzebne są cyberusługi, czyli ubezpieczenia i assistance w zakresie cyberprzestępstw. Podobnie usługi, które wynikają ze zmian technologicznych, jak telemedycyna, teleassistance, telepomoc. W tym segmencie chcemy mocno się rozwijać. Zamierzamy też wprowadzić nowe produkty dla seniorów. O nich coraz więcej się mówi, ale niewiele się robi w tym zakresie. Planujemy to zmienić - prezes Mondial Assistance.