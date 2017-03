Korzystacie z CB czy raczej aplikacji?

Polscy kierowcy szybko przekonują się do nowych technologii. Ogromną popularnością cieszą się dziś nie tylko pokładowe kamerki, czy przenośne nawigacje samochodowe, ale też aplikacje na urządzenia mobilne pozwalające ostrzegać się wzajemnie o utrudnieniach w ruchu czy kontrolach prędkości.

Najpopularniejszą z nich jest obecnie system Yanosik. "Miesięcznie z aplikacji korzysta średnio 1,5 mln użytkowników, a co 3 sekundy dodawane jest zgłoszenie dotyczące bieżącej sytuacji na drodze. Dzięki tak dużej aktywności naszych użytkowników jesteśmy w stanie przeanalizować różnego rodzaju statystyki."- komentuje Dawid Nowicki z Yanosika.

Okazuje się, że kierowcy korzystający w czasie swoich podróży z popularnego systemu przebyli w zeszłym roku - uwaga - 5,4 mld km! To dystans pozwalający okrążyć Polskę 1,5 mln razy lub - jadąc wzdłuż równika - objechać Ziemię 135 tys. razy! Mniej więcej taka odległość dzieli Słońce od Plutona. Interesujące okazują się także przeliczenia przebytych kilometrów na inne, praktyczne z punktu widzenia kierowcy, parametry. Pokonując taką trasę zmotoryzowani zużyli łącznie ok. 324 mln litrów paliwa oraz ok. 5,1 mln litrów oleju silnikowego!

Łącznie użytkownicy systemu Yanosik w zeszłym roku spędzili za kierownicą 94 mln godzin. Dla porównania, w tym czasie można wysłuchać ok. 1,6 mld piosenek o średniej długości 3,5 minuty lub odtworzyć ok. 9,4 mln audiobooków, których czas nie przekracza 10 godzin.

W czasie swoich podróży kierowcy poruszali się ze średnią prędkością 58 km/h. To o ponad 50 km/h mniej niż maksymalna prędkość osiągana przez najszybszego ssaka na świecie - geparda. Należy jednak zauważyć, że liczba ta uwzględnia średnią prędkość osiąganą na wszystkich drogach - zarówno tych znajdujących się w miastach i terenach zabudowanych, jak i trasach należących do dróg ekspresowych czy autostrad.

O czym polscy kierowcy najczęściej ostrzegali innych za pomocą popularnej aplikacji? Najwięcej zgłoszeń, co raczej nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, dotyczyło policyjnych kontroli. W dalszej kolejności najczęściej informowano się wzajemnie o remontach dróg i fotoradarach. Na uwagę zasługują także zgłoszenia dotyczące wypadków. W zeszłym roku kierowcy poinformowali o ponad 370 tys. kolizji, ostrzegając się tym samym przed możliwymi utrudnieniami w ruchu.



Za wszystkie powiadomienia o bieżącej sytuacji na drodze podziękowano sobie 127 mln razy!

Aplikacja Yanosik dostępna jest na polskim rynku od 2010 roku. Od tego czasu zjednała sobie miliony aktywnych użytkowników coraz skuteczniej wypierając z rynku radio C, które znów stało się domeną "dużych mobilków".