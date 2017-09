Kolejny samochód BOR uszkodzony na drodze

Tym razem to limuzyna marki Mercedes, która we wtorek w Busku-Zdroju zderzyła się z peugeotem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, w aucie nie było pasażerów. Również auto nie zostało znacznie zniszczone.

Jak podało radio RMF FM, po godzinie trzynastej na ulicy Grotta w Busku-Zdroju w województwie świętokrzyskim, peugeot wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo na samochodzie służbowym Biura Ochrony Rządu. Na miejsce przyjechała policja. Sprawca stłuczki, kierowca auta cywilnego, dostał mandat.



Naliczyliśmy 10



Czarna seria kierowców Biura Ochrony Rządu trwa. To już kolejny wypadek z udziałem samochodów tej formacji. Przypomnijmy, zaczęło się od pękniętej gumy prezydenckiego BMW, którym wracał Andrzej Duda z narciarskiej wizyty w Tatrach. Później była kolejna guma, tym razem w aucie wiozącym ministra Jarosława Gowina (styczeń 2017) oraz karambol pod Toruniem z udziałem ministra Antoniego Macierewicza (26 stycznia 2017) i kilku samochodów towarzyszących. Wówczas sam Macierewicz, który był pasażerem, innym samochodem szybko oddalił się z miejsca wypadku.



Do najgłośniejszego i najbardziej poważnego wypadku doszło w lutym tego roku. Jadące w kolumnie BOR Audi A8 wiozące premier RP zderzyło się z fiatem seicento, w efekcie czego opancerzona limuzyna uderzyła w drzewo. Auto nadaje się już tylko do kasacji. Sprawa nadal jest wyjaśniana, śledczy mają m.in. problemy z dotarciem do świadków, którzy nie mają ochoty na składanie zeznań.



Po tym wypadku BOR zwiększyło czujność, ale niewiele to pomogło. W marcu samochód z wiceministrem obrony narodowej, Bartoszem Kownackim uderzył w volvo. Jeden z funkcjonariuszy złamał nogę.



W kwietniu doszło do kolejnej kompromitującej sytuacji, gdy jedno z aut BOR wjechało w drugie pod siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Stłuczka była niegroźna, ale jak widać było na nagraniach wideo, kierowcy byli mocno poirytowani.



W maju w okolicach Myszkowa (woj. śląskie) w rządowe Audi A6 uderzyła ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Z kolei w Warszawie należąca do BOR skoda zderzyła się z ciężarówką służby oczyszczania miasta.



W lipcu audi BOR zderzyło się z fordem na rondzie Waszyngtona. Według policji kolumna jechała na sygnale.



W sierpniu w samochód policji, jadący w kolumnie aut BOR wiozącej sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, wjechało auto dostawcze. Ostatnia przygoda z wczoraj jest dziesiątą, którą naliczyliśmy w tym roku. Mercedes BOR ucierpiał w zderzeniu z peugeotem.



BOR do szkoły jazdy



Jak tłumaczył niedawno Interii Jerzy Dziewulski, były dowódca jednostki specjalnej i były poseł wypadki się zdarzają. Jednak ich częstotliwość może dziwić. Co prawda rzecznik formacji mjr Katarzyna Kowalewska z Gabinetu Szefa BOR zapewniała nas w maju, że szkolenie tzw. taktyki jazdy są realizowane przez instruktorów BOR, w ośrodkach niedostępnych dla osób postronnych, jednak po tych słowach przyznała, że Biuro podjęło decyzję o skierowaniu zapytania ofertowego do "wyspecjalizowanych podmiotów do ewentualnego zamówienia usługi na przeprowadzenie szkolenia z zakresu techniki jazdy różnymi typami pojazdów samochodowych".

Kiedy i czy odbędą się takie zewnętrzne szkolenia? Nie wiadomo. Rzecznik milczy.



Służba w likwidacji



Na komfort pracy funkcjonariuszy i bezpieczeństwo osób chronionych z pewnością mają wpływ decyzje polityków. Specjaliści podkreślają, że zmiany jakie szykują się w BOR, do niczego dobrego nie doprowadzą, a na pewno źle wpływają na bieżącą pracę funkcjonariuszy i kierowców.



Jak dowiedzieliśmy się w ministerstwie spraw wewnętrznych, BOR jest w trakcie likwidacji. W kwietniu miały zakończyć się prace dotyczące reformy tej organizacji. Wtedy rzecznik prasowy ministerstwa powiedział Interii:



- W MSWiA dobiegają końca prace nad ustawą dotyczącą formacji, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. Aktualnie projekt ustawy jest na etapie konsultacji wewnątrzresortowych. Wkrótce przekażemy go do konsultacji międzyresortowych. W oparciu o te przepisy zostaną opracowane podstawy organizacyjne nowej formacji. W związku z przebudową Biura Ochrony Rządu trwa również analiza kwestii związanych z ubezpieczeniem pojazdów należących do formacji.



Dzisiaj rzecznik milczy. Nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące prac nad reformą oraz liczby wypadków i stłuczek z udziałem samochodów Biura Ochrony Rządu.



