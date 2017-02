Czy policjant bez munduru może zatrzymać samochód?

​Jakie są zasady zatrzymywania kierowców przez policjantów bez mundurów? Warto się z nimi zapoznać, by nie da dać się nabrać np. oszustom.

Zdjęcie Kogut na aucie nic nie znaczy. Można go kupić w każdym sklepie z kogutami... ;) /Wojciech Stróżyk /Reporter

Zasady przeprowadzania kontroli drogowej reguluje stosowne rozporządzenie MSWiA. Policjant nieumundurowany, poruszający się samochodem nieoznakowanym, może zatrzymać pojazd wyłącznie w terenie zabudowanym. Jeśli ktoś podejmuje taką próbą w terenie niezabudowanym, nie należy się zatrzymywać, ale poinformować o zdarzeniu policję, czy to telefonicznie, czy też osobiście na najbliższym komisariacie.



Wideo Dziwne zachowanie policjanta (?). Gdyby nie kamerka...

Reklama

Poza terenem zabudowany mogą interweniować natomiast załogi radiowozów nieoznakowanych, ale muszą być w mundurach.



Policjant nieumundurowany, w terenie zabudowanym, daje znak do zatrzymania za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów (tzw. lizakiem) lub tez - w warunkach złej widoczności - latarką z czerwonym światłem. Niedopuszczalne jest jednak zatrzymywanie przy pomocy odznaki czy innych sposobów.



Po zatrzymaniu policjant ma obowiązek się przedstawić, podając stopień, imię i nazwisko oraz powód kontroli. Jednocześnie, bez wezwania ze strony kierowcy, ma obowiązek okazać legitymację służbową. I nie wystarczy nią machnąć, ale należy ją okazać tak, by kierowca mógł odczytać i zanotować znajdujące się na niej dane.



Policjant zatrzymujący kierowcę może nakazać jazdę za radiowozem do miejsca, w którym będzie możliwy bezpieczny postój. Może również nakazać wyłączenie silnika i opuszczenie samochodu, zarówno kierowy, jak i pasażerom.



Bez takiego polecenia kierowca powinien pozostać w samochodzie i trzymać ręce na kierownicy. Nie należy więc, jak to w naszym kraju jest powszechne, wyskakiwać z samochodu z dokumentami, ale należy poczekać na podejście policjanta.