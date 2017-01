62-letni pirat drogowy zebrał... 42 punkty

​Policjanci jeleniogórskiej drogówki zatrzymali kierującego, który lekceważąc przepisy, spowodował zagrożenia bezpieczeństwa na drodze.

Zdjęcie 62-letni kierowca popisał się niezła "fantazją"... /

Policjanci zauważyli Volkswagena Passata, którego kierowca wyprzedzał przed przejściem dla pieszych, z pasa lewoskrętnego pojechał na wprost, do tego jechał szybko.



Wykonany przez funkcjonariuszy pomiar wykazał, że w terenie zabudowanym, na ograniczeniu prędkości do 50 km/h, kierowca miał na liczniku 120. Dodatkowo wyprzedzał na podwójnej ciągłej i na skrzyżowaniu, przez co zmusił innych kierujących do gwałtownego hamowania, a tym samym stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. 62-letni mężczyzna stracił prawo jazdy, a za swoje wyczyny i stworzenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowie przed sądem.



Popełnione przez kierowcę wykroczenia w ruchu drogowym kwalifikują się łącznie na 42 punkty karne.