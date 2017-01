Mitsubishi Outlander MY2017 już w sprzedaży

W polskich salonach Mitsubishi debiutuje właśnie Outlander w wersji na rok modelowy 2017. Co zmieniło się w tym rodzinnym SUVie?

Istotną modyfikacją, która wpłynęła na poprawę precyzji prowadzenia jest zmiana nastawów przedniego i tylnego zawieszenia. Zmieniono także charakterystykę pracy przekładni bezstopniowej (CVT) - przy pełnym wciśnięciu pedału gazu wzrostowi prędkości samochodu towarzyszy liniowe narastanie prędkości obrotowej silnika, tak, jak przy klasycznej przekładni o stałych przełożeniach.

Wiele modyfikacji jest widocznych wewnątrz pojazdu, który wyposażono w nową, lakierowaną na czarno, środkową konsolę, zbliżoną do tej z modelu Outlander PHEV z elektromechanicznym hamulcem postojowym i funkcją Auto Hold. Inne udogodnienia to nowy panel radioodtwarzacza z dotykowym ekranem i nową szatą graficzną menu, nowa, materiałowa tapicerka siedzeń w kolorze beżowym w wybranych wersjach, poprawa wydajności układu klimatyzacji, podgrzewana kierownica i podgrzewana przednia szyba (w wersji Instyle Navi), podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu i schowka na konsoli środkowej, gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej oraz dostępne w standardzie automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu.

Z zewnątrz uwagę zwraca nowa antena dachowa w kształcie płetwy rekina oraz przednie światła przeciwmgłowe w technologii LED w wersjach Intense z pakietem Comfort Plus, Intense Plus 2.2 DID, Instyle Navi. Na listę wyposażenia Outlandera trafił również zestaw kamer 360 stopni, do tej pory dostępny jedynie w wersji hybrydowej.

Za bezpieczeństwo kierowcy i pasażera w odświeżonym modelu Outlander 2017 oprócz 7 systemów bezpieczeństwa oferowanych w standardowym wyposażeniu, odpowiadają teraz 4 dodatkowe układy: ograniczający skutki kolizji czołowych z nową funkcją wykrywania pieszych, system informujący o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, system ostrzegania o niewidocznych pojazdach nadjeżdżających z tyłu i ultradźwiękowy asystent ruszania, zapobiegający wypadkom spowodowanym nieumyślnym wciśnięciem pedału gazu. Jeśli kierowca nieumyślnie wciśnie pedał gazu w sytuacji, w której czujnik ultradźwiękowy wykryje przeszkodę znajdującą się w odległości 4 metrów na torze ruchu auta, które jest zaparkowane lub porusza sięz prędkością około 10 km/h, układ wyemituje dźwiękowe ostrzeżenie oraz wyświetli stosowną informację. UMS steruje również momentem obrotowym, aby zredukować uszkodzenia wywołane kolizją.

Z kolei w przypadku hybrydowej wersji PHEV inżynierowie Mitsubishi dodali funkcję dającą priorytet elektrycznemu trybowi jazdy. Przełącznik EV powstrzymuje sterownik układu napędowego przed przełączaniem w tryb hybrydowy, co pozwala na jazdę z wykorzystaniem wyłącznie energii elektrycznej na żądanie kierowcy. Uruchomienie trybu EV priority mode powoduje, że silnik spalinowy będzie uruchamiał się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Pojazd wyposażono również w elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, a użytkownicy docenią nowe, bardziej atrakcyjne graficznie ikony na wyświetlaczu komputera pokładowego.

Podobnie, jak w modelu Outlander 2017, w nowym Mitsubishi Outlander PHEV 2017 zmodyfikowano przednie i tylne zawieszenie w celu poprawy komfortu i precyzji prowadzenia oraz zwiększono wydajność układu klimatyzacji.

W bazowej wersji Outlandera 2017, dostępnej obecnie w cenie 94 990 zł klienci otrzymają 2-strefową, automatyczną klimatyzację, pełen pakiet bezpieczeństwa a w nim między innymi 7 poduszek powietrznych i 7 systemów bezpieczeństwa, światła dzienne i tylne LED, tempomat ze sterowaniem na kierownicy, elektrycznie regulowane szyby, światła mijania z czujnikiem zmierzchu, wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, kierownicę z wykończeniem w kolorze czarnym typu piano i skórzanym obszyciem oraz relingi dachowe w kolorze srebrnym.

Oferta silnikowa pozostała bez zmian - nadal do wyboru mamy 2-litrową jednostkę benzynową o mocy 150 KM, dostępną z manualną skrzynią biegów i napędem na przednie koła lub z CVT i 4x4. Alternatywą jest diesel 2.2 DID również rozwijający 150 KM i występujący z 6-biegową przekładnią manualną lub klasycznym "automatem".