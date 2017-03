Volkswagen Tiguan Allspace. Więcej miejsca!

Tiguan - najpopularniejszy SUV "made in Germany" - doczekał się właśnie nowej wersji. Tiguan Allspace to nowa odmiana nadwoziowa zaprojektowana z myślą o rodzinach z większym bagażem szczęścia.

W stosunku do standardowego Tiguana siedmiomiejscowy model Allspace może pochwalić się większym o 109 mm rozstawem osi (2790 mm) i wydłużonym o 215 mm nadwoziem (do 4701 mm). Wydłużenie karoserii wpłynęło też na powiększenie przestrzeni bagażowej. W przypadku odmiany z pięcioma siedzeniami bagażnik mieści aż 760 l. Po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń bagażową powiększyć można do 1920 l.

Dzięki temu, że Tiguana i nowego Tiguana Allspace opracowywano równocześnie, stylistom udało się zachować przyjemne dla oka proporcje karoserii. Pokrywa silnika oraz profil auta zdradzają podobieństwo do innego nowego SUV-a Volkswagena - Atlasa, opracowanego specjalnie na rynek amerykański. Inne pokrewne elementy to m.in. nowa osłona chłodnicy z chromowanymi poprzeczkami sięgającymi aż do reflektorów.

Wszystkie wersje wyposażenia Tiguana Allspace będą wyposażone w osłonę podwozia w kolorze szarego granitu. Tak jak "klasyczny" Tiguan, Allspace oferowany będzie w wersji "Onroad" albo "Offroad" (inny kształt pasa przedniego). W tej drugiej samochód może być wyposażony w opcjonalny pakiet "Offroad", który obejmuje - sięgającą aż do zderzaka - osłonę elementów podwozia przydatną podczas jazdy w terenie. Tiguan Allspace z przodem w stylu "Offroad" charakteryzuje się kątem natarcia większym o 7 stopni niż model "Onroad".



W podstawowej wersji "Trendline" auto otrzymało takie elementy wyposażenia, jak: przesuwana tylna kanapa (w zakresie 180 mm), relingi dachowe (w kolorze czarnym), system multimedialny "Composition Colour" wraz z pakietem "Connectivity" (telefon i port USB), wielofunkcyjną kierownicę, końcówki układu wydechowego o trapezoidalnym kształcie czy podłogę bagażnika o regulowanej wysokości.

Gama silników Tiguana Allspace obejmuje jednostki o mocy od 150 KM do 240 KM. Wszystkie to jednostki czterocylindrowe z turbodoładowaniem i z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Trzy benzynowe rozwijają moc: 150 KM, 180 KM oraz 220 KM. Z kolei trzy turbodiesle - wszystkie z rodziny 2,0 l TDI - mają moc 150 KM, 190 KM oraz 240 KM. Silniki TDI są wyposażane w katalizator SCR oraz w zbiornik o pojemności 12 litrów czynnika AdBlue, aby do minimum ograniczyć emisję tlenków azotu.

Auta o mocy powyżej 180 KM seryjnie oferowane będą z napędem 4MOTION i dwusprzęgłowymi przekładniami DSG. Wersje z napędem na przednią oś, zależnie od silnika, mogą ciągnąć przyczepę o masie do 2 200 kg. W wypadku Tiguana Allspace z napędem na cztery koła wartość ta wynosi 2 500 kg. Jako wyposażenie dodatkowe Volkswagen oferuje składany hak, który odblokowuje się elektrycznie.

W chwili rozpoczęcia sprzedaży ceny auta na rodzimym rynku rozpoczynać się mają od około 30 000 euro. Zamówienia na samochód będą przyjmowane od maja. Pierwsze egzemplarze trafić mają do nabywców we wrześniu.