Toyota i-TRIL Concept w Genewie

Prezentowany po raz pierwszy na tegorocznym salonie samochodowym w Genewie i-TRIL Concept to trzyosobowy, pojazd elektryczny, który może poruszać się bez kierowcy.

Zdjęcie Toyota i-TRIL Concept /INTERIA.PL

Koncept Toyoty jest wyposażony w system aktywnego przechylania Active Lean, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez kierowców miejskiego i-Roada w Grenoble oraz w Tokio. Opracowany przez Toyota Motor Europe i studio ED2 i-TRIL stanowi alternatywę dla samochodów segmentów A i B, motocykli oraz innych pojazdów elektrycznych.

Reklama

Zwiastujący nowe podejście do motoryzacji i-TRIL to więcej, niż tylko środek transportu. Zgodnie z wprowadzoną przez prezydenta Toyoty, Akio Toyodę zasadą, że wszystkie nowe pojazdy Toyoty mają dawać kierowcom przyjemność z prowadzenia, zaprojektowano go według filozofii Waku Doki (po japońsku oznacza to "bicie serca"), by pokazać, że miejskie pojazdy elektryczne mogą być ekscytujące.

Koncept i-TRIL został stworzony z myślą o nowej kategorii klientów, której typową reprezentantką jest mająca dwójkę dzieci, ceniąca oryginalny styl życia aktywna kobieta, mieszkająca w małym lub średniej wielkości mieście. Według badań Unii Europejskiej, w przyszłości nie należy raczej oczekiwać dalszej ekspansji wielkich metropolii, takich jak Londyn czy Paryż, a stopniowego rozwoju zurbanizowanych obszarów wokół dużych miast, które będą tworzyły podmiejskie ośrodki o średniej gęstości zabudowy.

Takich miast, określanych terminem SMESTO (Small to MEdium Sized TOwn), jest już w Europie wiele, a ich mieszkańcy często korzystają z samochodu, dojeżdżając do pracy, odwożąc dzieci do szkoły, robiąc zakupy, odwiedzając restauracje i spotykając się ze znajomymi. Taki rodzaj mobilności, związany z pokonywaniem dużej liczby krótkich odcinków, stwarza zapotrzebowanie na małe i zwinne pojazdy miejskie.

Toyota i-TRIL Concept 1 10 Toyota i-TRIL Concept Autor zdjęcia: Źródło: 10

Badania przeprowadzone przez Toyotę wśród mieszkańców SMESTO wskazały nową kategorię potencjalnych klientów: pewną siebie, aktywną matkę, która stara się pogodzić potrzeby swoje i dzieci. O atrakcyjności i-TRIL dla tej grupy kierowców decydują 3 nowatorskie rozwiązania - system aktywnego przechylania pojazdu na zakrętach Active Lean, prowadzenie metodą "Relaxed Engagement" oraz nowatorski układ siedzeń 1 plus 2.

Napędzany silnikiem elektrycznym i-TRIL waży zaledwie 600 kg, ma 2830 mm długości i 1460 mm wysokości. Rozstaw kół przednich to 1200 mm, zaś tylnych 600 mm. Przegub między tylną osią i kabiną umożliwia przechylanie nadwozia i przednich kół w zakrętach, podczas gdy napędzane koła tylne pozostają wciąż prostopadłe do nawierzchni.

Przednie koła wraz z błotnikami są wyraźnie oddzielone od nadwozia, co ułatwia ich przechylanie. To powoduje przechył kabiny o kształcie zbliżonym do kokonu.

Zdjęcie Toyota i-TRIL Concept /

Drzwi odchylają się ku górze na zawiasach umieszczonych na pochyłych słupkach przednich, co zapewnia łatwe wchodzenie do wnętrza również pasażerom tylnych siedzeń, a jednocześnie nie wymaga większej przestrzeni na parkingu niż w przypadku konwencjonalnych drzwi.

Przemyślaną architekturę pojazdu z szeroką tylną częścią kabiny, mieszczącą dwuosobową kanapę, podkreśla zespół tylnych lamp, ciągnący się przez całą szerokość samochodu nad wyraźnie wyodrębnionym zespołem tylnej osi z elektryczną jednostką napędową.

Korzystając ze swoich wcześniejszych doświadczeń z technologią Active Lean, inżynierowie Toyoty stwierdzili, że przechylenie pojazdu o kąt 10 stopni daje doskonałe połączenie stabilności i przyczepności z przyjemnością jazdy oraz mniejszym ryzykiem wystąpienia choroby lokomocyjnej u pasażerów. Przy kącie skrętu przednich kół sięgającym 25 stopni, technologia ta zapewnia promień skrętu 4 m (podobny jak w przypadku Toyoty iQ). Dzięki temu i-TRIL nie tylko daje radość z jazdy nawet przy umiarkowanych prędkościach, ale i pozwala poruszać się sprawnie w ciasnych uliczkach.

Zdjęcie Toyota i-TRIL Concept /

Nowy samochód koncepcyjny Toyoty może po pełnym naładowaniu akumulatora przejechać ponad 200 km i jest w stanie poruszać się autonomicznie. Został jednak stworzony z myślą o tym, by umożliwić czerpanie przyjemności z prowadzenia użytkownikom, którzy chcą robić to samodzielnie.

Podczas prac nad układem "Relaxed Engagement", potencjalnych klientów poproszono o wypróbowanie różnych pozycji na miejscu kierowcy. Za najwygodniejszą uznali pozycję dość wysoką, jednak rozluźnioną, zbliżoną do zajmowanej w gokarcie, z wygodnym dostępem do modułu sterowania.

Zarówno zmiana kierunku jazdy, jak i przyspieszanie oraz hamowanie realizowane są za pomocą technologii drive-by-wire. Do kierowania pojazdem i-TRIL służą kontrolery dla lewej i prawej ręki (działające podobnie jak komputerowa mysz lub joystick), umieszczone pod elastyczną tkaniną pokrywającą moduł ręcznego sterowania. Podstawa fotela kierowcy zaopatrzona jest w umiejscowiony po środku element, zapewniający dobre podparcie nóg.

Podczas jazdy autonomicznej i-TRIL sygnalizuje pasażerom zamiar skrętu, podświetlając odpowiednio lewą lub prawą skrajną część tablicy przyrządów i informując w ten sposób, w którą stronę przechyli się kabina.

Pojazd nie ma żadnych innych elementów sterujących, dźwigni zmiany biegów ani nawet zegarów. W trybie sterowania ręcznego wszelkie niezbędne kierowcy informacje prezentowane są na przedniej szybie przez wyświetlacz projekcyjny. Sterowanie systemem multimedialnym odbywa się za pomocą poleceń głosowych, rozpoznawanych przez system sztucznej inteligencji.

Zastosowany w i-TRIL układ siedzeń 1 plus 2 wprowadza nową definicję przestrzeni w kabinie samochodu. Obecna filozofia projektowania wnętrz pojazdów koncentruje się wokół kierowcy. Układ wnętrza i-TRIL zapewnia pasażerom siedzącym z tyłu lepszą widoczność do przodu, niezakłóconą zagłówkiem przedniego fotela. Zagłówek ten zamocowany jest do sufitu i opuszcza się po włączeniu pojazdu. Pasażerowie mają też dużo miejsca na nogi po obu stronach przedniego fotela - dzięki temu samochodem mogą wygodnie podróżować trzy dorosłe osoby.

Wiele uwagi poświęcono łatwości zajmowania miejsca przez kierowcę i wysiadania z pojazdu. Drzwi otwierają się wraz z częścią podłogi, co eliminuje konieczność przekraczania progu i ułatwia wyjście z kabiny. Oprócz tego przedni fotel można obrócić w bok o 20 stopni - rozwiązanie to upraszcza zarówno wsiadanie, jak i wysiadanie.

Eykończenie kabiny nie przypomina wnętrz współczesnych samochodów. Tapicerka materiałowa i z alcantary oraz drewniane wykończenie podłogi są wykonane z surowców pochodzących z recyklingu. Wzór tkaniny tapicerki na kanapie o rozchodzących się na boki promieniach podkreśla szerokość tylnej części kabiny. Mimo odseparowania przedniej i tylnej części przy pomocy zastosowania różnych materiałów wykończenia, wnętrze kabiny ma spójny charakter, który jest podkreślony uwypuklonym systemem nawiewu powietrza. Specjalnie zaprojektowany bieżnik opon Goodyear (19" z przodu, 20" z tyłu) ma wzór dopasowany do wykończenia wnętrza.