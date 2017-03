Range Rover Velar zaprezentowany

Na kilka dni przed oficjalnym debiutem w Genewie Brytyjczycy opublikowali pełny pakiet informacji dotyczących najnowszej broni Range Rovera - modelu Velar.

Samochód opracowano w ośrodkach rozwoju firmy Jaguar Land Rover w Wielkiej Brytanii - jego produkcja będzie miała miejsce w zakładzie w Solihull. Mierzący 4803 mm długości, 2032 mm szerokości i 1665 mm wysokości pojazd stworzono od podstaw z wykorzystaniem lekkiej architektury aluminiowej - stopy aluminium to aż 81 proc. konstrukcji.

Z zewnątrz auto wyróżnia się kilkoma charakterystycznymi rozwiązaniami, jak np. najwęższymi w rodzinie Land Rovera reflektorami Matrix Laser-LED czy wysuwanymi klamkami. Prostota formy wpłynęła na obniżenie współczynnika oporu powietrza. Wynosi on jedynie 0,32 Cd, co oznacza, że Velar jest najbardziej aerodynamicznym pojazdem w historii firmy.

Rozstaw osi to 2 874 mm, co zapowiada dużą przestrzeń w kabinie. Brytyjczykom udało się też wygospodarować bagażnik o pojemności 673 l.

We wnętrzu panuje minimalizm - przełączniki ograniczono do niezbędnego minimum. Konsola środkowa została zaprojektowana z myślą o systemie multimedialnym Touch Pro Duo, stanowiącym jej centralny element. W skład systemu wchodzą dwa dziesięciocalowe ekrany dotykowe HD całkowicie zintegrowane z powierzchnią i widoczne dopiero po uruchomieniu.



W cennikach pojawi się pięć silników - trzy wysokoprężne i dwa benzynowe. Wszystkie łączone będą z automatyczną 8-biegową skrzynią firmy ZF i napędem na cztery koła z systemem IntelligentDriveline Dynamics.

Czterocylindrowe silniki z rodziny Diesel Ingenium o pojemności 2,0 l oferują 180 KM lub 240 KM. Słabszy rozwija 430 Nm, mocniejszy - równe 500 Nm. Największa jednostka wysokoprężna - 3,0 l V6 - osiąga moc 300 KM i maksymalny moment obrotowy aż 700 Nm.

Najsłabszy diesel przyspiesza do 100 km/h w 8,9 s i osiąga prędkość maksymalną 209 km/h. Jednostka o mocy 240 KM zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w 7,3 s i rozpędza się do prędkości 217 km/h. Topowy diesel 3,0 l V6 na sprint do 100 km/h potrzebuje 6,5 s. Prędkość maksymalna to 241 km/h.

Do wyboru jest również nowy, czterocylindrowy silnik benzynowy z serii Ingenium (z pojedynczą sprężarką Twin-Scroll) o mocy 250 KM i maksymalnym momencie obrotowym 365 Nm. Range Rover Velar z tym motorem przyspiesza do 100 km/h w 6,7 s - prędkość maksymalna to 217 km./h. W tym roku w sprzedaży pojawi się również jego wzmocniony wariant generujący 300 KM.

Szczytem oferty jest benzynowy V6 ze sprężarką mechaniczną o mocy 380 KM (450 Nm). Jednostka zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy i może się pochwalić prędkością maksymalną 250 km/h.

Modele Velar i Velar R-Dynamic dostępne będą wersji standardowej, S, SE i HSE. Klienci mogą również wybrać pakiet Black lub Luxury. Najbardziej ekskluzywne modele - First Edition - będą dostępne na całym świecie, lecz wyłącznie w ciągu pierwszego roku produkcji. W tej konfiguracji występować będą jedynie samochody z silnikami V6. Standardem będą m.in. w pełni skórzane wykończenie wnętrza z tapicerką z perforowanej skóry Windsor w kolorze Nimbus lub Ebony, nagłośnienie MeridianSignature 1600 W, reflektory Matrix-Laser LED oraz 22-calowe felgi szprychowe z diamentowym wykończeniem.

Właściwości jezdne i wysoki komfort jazdy Velar zawdzięcza lekkiej, sztywnej budowie z elementami aluminiowymi oraz podwójnymi wahaczami zawieszenia przedniego i tylnemu zawieszeniu Integral Link.

O bezpieczeństwo podróżnych dbają m.in. komplet poduszek powietrznych i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (w tym autonomiczny system hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku oraz adaptacyjny ogranicznik prędkości).

Brytyjczycy nie zapomnieli o terenowych tradycjach. Velar posiada napęd All-Wheel Drive i - w zależności od wersji - zawieszenie pneumatyczne, które zapewnia największe w klasie: prześwit 251 mm (213 mm z zawieszeniem sprężynowym) i głębokość brodzenia - 650 mm (600 mm z zawieszeniem sprężynowym). Kąt zejścia wynosi do 28,89 stopni, kąt rampowy - do 23,5 stopnia, a kąt natarcia - do 29,5 stopnia.



Modele czterocylindrowe posiadają zawieszenie ze sprężynami śrubowymi i prześwit 213 mm. Zawieszenie pneumatyczne znajduje się na liście standardowego wyposażenia modeli sześciocylindrowych. Można je również zamówić, jako opcję do modeli czterocylindrowych: diesla 240 KM i benzynowego 300 KM.

Po przekroczeniu 105 km/h prześwit zawieszenia pneumatycznego zmniejsza się o 10 mm w celu redukcji oporu powietrza i zużycia paliwa. Po wyłączeniu stacyjki funkcja Auto Access Height automatycznie obniża zawieszenie o 40 mm, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie.

W trybie terenowym przy prędkości poniżej 50 km/h, prześwit zwiększa się o 46 mm w porównaniu do trybu normalnego, co daje rekordową wysokość 251 mm, natomiast przy prędkości 50-80 km/h zawieszenie automatycznie obniża się o 18 mm, co zapewnia idealny prześwit, stabilność i komfort podczas długiej jazdy na powierzchniach nieutwardzonych lub pokrytych koleinami.

Pierwsze egzemplarze Range Rovera Velar trafią do polskich salonów latem 2017 roku.