Porsche Cayenne Turbo - rekordowo szybkie

Niedługo po premierze trzeciej generacji modelu Cayenne, Porsche zaprezentowało jego najmocniejszą odmianę.

Zdjęcie Porsche Cayenne Turbo /

Cayenne Turbo wyróżnia się, zarezerwowanym dla niego, przednim pasem i diodowymi reflektorami z układem Porsche Dynamic Light System Nocą, na tle innych wariantów modelu, wyróżniają go podwójne moduły przednich świateł. W profilu uwagę zwracają seryjne 21-calowe obręcze Turbo, również zarezerwowane specjalnie dla topowej odmiany, oraz poszerzone nadkola z lakierowanymi osłonami. Znak rozpoznawczy tylnej partii nadwozia stanowią przeznaczone dla wersji Turbo podwójne końcówki układu wydechowego. Elementy ozdobne drzwi i tylny zderzak są lakierowane w kolorze nadwozia.



Wewnątrz znajdziemy deskę rozdzielczą przypominającą tą z Panamery. Niemal wszystkie funkcje mogą być prezentowane i obsługiwane za pośrednictwem ekranu o wysokiej rozdzielczości oraz paneli dotykowych kokpitu Porsche Advanced Cockpit. Należy do nich m.in. montowany w standardzie system nagłośnienia Bose Surround Sound System o mocy 710 watów. Kierowca i pasażer z przodu mają do dyspozycji sportowe fotele o 18-zakresowej regulacji. Nowością - i odwołaniem do modelu 911 - są zintegrowane zagłówki. Wszystkie siedzenia oraz wielofunkcyjna sportowa kierownica, zaprojektowana specjalnie do modelu Turbo, standardowo oferują funkcję podgrzewania.

Zdjęcie Porsche Cayenne Turbo /

Reklama

Sercem nowego Cayenne Turbo jest 4-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 550 KM i 770 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To o 30 KM oraz o 20 Nm więcej, niż w poprzedniku. Nowa, 8-stopniowa przekładnia Tiptronic S łączy się z aktywnym napędem na obie osie Porsche Traction Management. Najnowsze Cayenne Turbo przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 s (3,9 s z pakietem Sport Chrono), a jego prędkość maksymalna wynosi 286 km/h. Charakterystyczną cechą nowych generacji jednostek są turbosprężarki umieszczone pomiędzy rozwidlonymi głowicami (tzw. centralny układ turbo). Skrócenie odległości dzielącej komory spalania i turbosprężarki oznacza, że silnik wyjątkowo spontanicznie reaguje na gaz, a centralny układ turbo pozwala generować znacznie wyższą moc. Jednocześnie umożliwia niższe zamocowanie silnika, a to pozytywnie wpływa na dynamikę jazdy - gdy środek ciężkości znajduje się bliżej podłoża, rośnie precyzja pokonywania zakrętów.

Porsche Cayenne Turbo 2017 1 8 . Autor zdjęcia: Źródło: 8



Nowe, lekkie podwozie Cayenne Turbo łączy walory trzech różnych światów: precyzję auta sportowego, komfort limuzyny i zdolności samochodu terenowego. Zakres jego możliwości poszerza szczególnie połączenie nowego trójkomorowego zawieszenia pneumatycznego z systemem PASM z aktywnymi amortyzatorami. Koncepcja nowego, mieszanego ogumienia - standardowo w rozmiarze 285/40 z przodu i 315/35 z tyłu - wywodzi się z konstrukcji samochodu sportowego i owocuje jeszcze lepszymi przyspieszeniami poprzecznymi oraz wzdłużnymi.



Zdjęcie Porsche Cayenne Turbo /

Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne wykorzystuje trzy kolumny powietrzne na każdą kolumnę - w efekcie może odwzorowywać zróżnicowaną sztywność sprężyn. Z sześcioma wysokościami zawieszenia do wyboru można ręcznie dopasować prześwit do aktualnych warunków terenowych. Prześwit zmienia się też automatycznie, przy wyborze jednego z pięciu dostępnych programów jazdy po utwardzonych i nieutwardzonych drogach. Wyposażone w opcjonalną tylną oś skrętną, elektryczną stabilizację przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control połączoną z 48-woltową instalacją elektryczną oraz układ Porsche Torque Vectoring Plus, nowe Cayenne Turbo zapewnia dynamikę jazdy godną auta sportowego. Równocześnie rośnie poziom komfortu oraz codzienna użyteczność w zakresie parkowania i manewrowania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Porsche Cayenne Turbo 2017

Nowe Cayenne Turbo to pierwszy SUV z adaptacyjnym spojlerem dachowym, należącym do pakietu aktywnej aerodynamiki. Zależnie od swojej pozycji, spojler optymalizuje efektywność, zwiększa siłę docisku tylnej osi albo, w pozycji hamulca aerodynamicznego, skraca drogę hamowania ze znacznych prędkości. Efekt: przy pełnym hamowaniu z 250 km/h SUV zatrzymuje się na dystansie nawet o 2 m krótszym. W ten sposób aerodynamika uzupełnia działanie nowych, wysokowydajnych hamulców Porsche Surface Coated Brake, które standardowo odpowiadają za wytracanie prędkości w nowym Cayenne Turbo. Warstwa węglika wolframu na stalowych tarczach zwiększa skuteczność hamulców i ich odporność na zużycie, a jednocześnie ogranicza ilość pyłu - co oznacza mniej zabrudzeń na obręczach. Topowym układem hamulcowym w ofercie pozostaje opcjonalny system Porsche Ceramic Composite Brake.



Nowe Cayenne Turbo można już zamawiać, a jego rynkową premierę w Europie zaplanowano na koniec 2017 roku. Ceny w Polsce zaczynają się od 676 920 zł.