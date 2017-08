Wielu chętnych na budowę odcinka Via Baltica

Pięć firm i konsorcjów chce wybudować blisko 17-km odcinek drogi S61 Via Baltica - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To fragment na odcinku od Śniadowa do obwodnicy Łomży.

Przetarg dotyczy projektu i budowy fragmentu Via Baltica na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) do węzła "Łomża Południe" (bez węzła). W sumie ma powstać ok. 17 km drogi.

Najniższą ofertę złożyła firma Polaqua Sp. z o.o., która zaproponowała ponad 380 mln zł, natomiast najdroższą - konsorcjum Rubau Polska Sp. z o.o. i Construcciones Rubau SA - w wysokości ponad 433 mln zł.

Najwyższa oferta nie przekracza kwoty, jaka została przeznaczona na tę inwestycję. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na nią 491,4 mln zł.

Drogowcy nie poinformowali, kiedy konkretnie nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Przy wyborze będą brane pod uwagę nie tylko cena, ale także termin realizacji.

Droga S61 ma stanowić jedną z polskich części trasy Via Baltica, czyli połączenia krajów nadbałtyckich z południową Europą. W Ostrowi Mazowieckiej ma odbijać na północ w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie.

Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna podzielono na sześć odcinków. We wszystkich przetargach już otwarto oferty i trwa wybór najkorzystniejszej.