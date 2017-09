Rozstrzygnięto przetarg na kolejny odcinek drogi S7

Za 516,2 mln zł konsorcjum firm Strabag wybuduje drogę ekspresową S7 na odcinku Strzegowo-Pieńki. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i tym samym wygrał przetarg - podał olsztyński oddział GDDKiA.

Zdjęcie Droga S7 należy do najbardziej intensywnie budowanych /Wojciech Stróżyk /Reporter

Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Jak poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Olsztynie Karol Głębocki, w postępowaniu przyjęto trzy kryteria oceny ofert.

"Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawcy na etapie składania ofert mogli zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Wszyscy składający oferty zadeklarowali 34-miesięczny okres wykonania zadania. Trzecim kryterium oceny ofert był okres gwarancji. Każdy ze startujących w przetargu zaoferował 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót"- wyjaśnił Głębocki.

Odcinek Strzegowo - Pieńki to trzeci z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA.

Ostatnio rozstrzygnięte zostały przetargi na budowę dwóch odcinków S7 - Napierki - Mława i Mława - Strzegowo. Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całej przebudowywanej trasy.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020